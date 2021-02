Aniversari

Ara fa un any, una candidatura presentada per dones i homes de diferents àmbits i representant totes les comarques del Pirineu i l'Aran, vàrem tenir la confiança de la militància per conformar l'executiva regional d'Esquerra Republicana a l'Alt Pirineu i Aran. La nostra intenció i el nostre repte era consolidar la xarxa entre valls i muntanyes, crear aliances i enriquir el territori a través de la comunicació. Donar veu al Pirineu i enfortir-lo, posant en valor les nostres comarques i la nostra gent. Demostrem que estem orgullosos de viure on vivim, però a la vegada reivindiquem les nostres mancances. Necessitem igualtat d'oportunitats, garantir tots els serveis, que els nostres joves es puguin quedar al territori, que ens arribi la connectivitat ja sigui per carretera i a través de la fibra òptica, en definitiva, poder estar al costat de la gent.

Un any després, estem vivint aquesta època tan difícil que ens ha tocat viure a tots i totes, provocada per la Covid-19 i que ens ha portat a una crisi sanitària que ha accentuat la crisi social i econòmica. Aquesta crisi ens ha donat també oportunitats: Ens hem pogut trobar molt fàcilment a través de plataformes digitals, encara que malauradament hem perdut el contacte humà i la interacció social que també cohesiona els equips; però aquest contacte digital ens ha permès comprovar que existeixen alternatives viables per desenvolupar-se a l'Alt Pirineu i l'Aran

Aquest any hem pogut evidenciar que les cures han d'estar al centre: la salut, els serveis socials, la cura a la nostra gent gran, l'atenció domiciliària, els productors agroalimentaris i els distribuïdors. Fets que ens han portat a treballar per al desplegament territorial del Govern, aconseguint sumar adjunts en Joventut i Educació, aspectes fonamentals per al futur del nostre territori, a més de consolidar la Delegació i la representació d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació.

La implantació de les representacions de la Generalitat és un bon exemple que com amb eines de gestió s'augmenta l'eficiència en l'acció de Govern i creixen les inversions. Aquestes accions són les primeres passes per canviar models, sempre basats en els valors republicans que representem: igualtat d'oportunitats, llibertat, solidaritat, feminisme, justícia social i fraternitat. Estem on som per voluntat de servei, per fer costat a tothom, perquè ningú pugui quedar-se enrere.

Seguim aquí amb la mateixa voluntat: treballar pel territori, pel projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya i pel país. Seguim disposats i engrescats a treballar, al costat de la gent i fer visible i actiu l'Alt Pirineu i l'Aran.

Josep Castells Farré i Marian Lamolla Miret són president i secretària general, respectivament, de l'executiva regional d'Esquerra Republicana a l'Alt Pirineu i Aran