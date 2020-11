L'os Cachou hauria estat enverinat amb anticongelant, concretament amb etilenglicol, l'ingredient primari dels anticongelants per a cotxes, segons asseguren fonts coneixedores del cas a l'ACN. L'agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran detingut dimecres en relació amb la mort del plantígrad va quedar en llibertat dijous després de comparèixer al jutjat de Vielha, on es va negar a declarar davant del jutge. La mort de Cachou, que va ser trobat sense vida el 9 d'abril, es va associar inicialment i oficialment a una baralla amb un altre os. Entitats ecologistes van considerar poc creïbles les causes oficials de la mort i van demanar saber el resultat de la necròpsia perquè ja sospitaven que hauria pogut ser enverinat.