La pandèmia obliga a ajornar totes les activitats del festival Cordeví

L'Ajuntament de Tremp ha decidit ajornar totes les activitats del Cordeví, el festival gastronòmic del Pallars Jussà que organitza a través del seu programa Al teu gust, aliments del Pallars i amb la col·laboració de diferents entitats i administracions locals. Des del consistori han remarcat que el programa del festival s'havia adaptat enguany a la situació sanitària. Així, la majoria de les activitats eren a l'aire lliure i amb grups més reduïts. Tot i això, remarquen que "les actuals recomanacions demanen un exercici de responsabilitat col·lectiva, fet que ha portat a l'ajornament total".

La desena d'activitats d'aquesta edició estaven previstes entre el 3 d'octubre i el 8 de novembre a diferents espais de la comarca. Per aquesta ocasió s'havia fet especial atenció a maridar cultura i gastronomia amb tres activitats (una en cadascun dels municipis més grans), que pretenien impulsar també aquest sector fortament tocat per la crisi derivada de la pandèmia. Les activitats ajornades es reprogramaran tan aviat com sigui possible.