La pandèmia tampoc pot amb la mostra de cinema rural al Pallars

Tremp tornarà a acollir aquest agost, concretament del 18 al 23, la mostra de cinema Rural al Pallars. El festival Mostremp, portarà a la capital del Pallars Jussà una selecció de dotze curtmetratges de temàtica rural a la secció oficial a concurs. Enguany el festival tindrà una durada superior a l'habitual, una decisió presa per tal de poder garantir la seguretat i la higiene davant el covid-19. D'aquesta manera només es produirà una projecció diària per tal que l'espai pugui ser desinfectat degudament.

L'espai central del festival serà, un any més, l'Espai Cultural la Lira de Tremp, però no hi faltaran, com en les darreres edicions, la participació d'altres poblacions en el marc del 'Mostremp sobre rodes', l'aposta itinerant del festival. Aquest any són vuit les poblacions pallareses que, ja des del mes de juliol, participen en aquesta iniciativa.

Des de l'organització han destacat que "tot i les dificultats, la programació purament cinematogràfica del Mostremp no es deixa de fer ni es desvirtua". Tot i això, han admès que "el que es perd una mica són aquelles accions més comunitàries que tenien la complicitat de les entitats del territori i les empreses".

Seguint la tònica de la darrera edició el festival començarà amb una acció teatral, enguany amb la companyia Teatremp. L'acte inaugural s'iniciarà amb la presentació de l'exposició Sinònims de cel·luloide, ubicada a la cantonada del carrer Soldevila i, posteriorment, es farà la projecció inaugural La innocència, de Lucia Alemany.

Les projeccions dels curmetratges finalistes s'agruparan en dues sessions que es realitzaran el divendres i el dissabte. El festival comptarà amb altres activitats, com tallers de fotografia per a infants i joves, que aniran a càrrec de l'entitat l a Casa del Sol Naixent. També hi haurà la presentació del llibre Grandes Temas del Western de l' Editorial Dolmen o la presentació de la primera mostra de fotografia rural, Photorural per Xavier Socoró.