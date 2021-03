El Patronat del Sant Hospital de la Seu abordarà la possibilitat de fer avortaments farmacològics

La Seu d'UrgellLa possibilitat de practicar avortaments farmacològics al Sant Hospital de la Seu d'Urgell es tractarà el pròxim 17 de març en una reunió del patronat de la fundació que gestiona l'equipament, integrat entre d'altres pel Bisbat d'Urgell. Així ho ha confirmat el seu president i alcalde de la capital alturgellenca, Jordi Fàbrega, que, en declaracions recollides per l'ACN, ha dit que cal analitzar de quina manera es pot incorporar la interrupció voluntària de l'embaràs a la cartera de serveis, com es fa des d'aquest mes a l'Hospital Comarcal del Pallars i com ja s'ha anunciat que es realitzarà pròximament a l'Espitau Val d'Aran i a l'Hospital de Cerdanya. Precisament davant del centre sanitari s'ha commemorat aquest dilluns el Dia Internacional de les Dones, on s'ha llegit un manifest que demana més "corresponsabilitat" a l'hora de dur a terme les diverses tasques del dia a dia.

Fàbrega ha detallat que el tema de l'avortament per via farmacològica és un dels punts que formen part de l'ordre del dia de la trobada i s'ha mostrat convençut que aquesta pràctica s'incorporarà a la cartera de serveis de l'hospital. A més, ha explicat que fa temps que s'hi està treballant des de l'àrea maternoinfantil del centre i que cal veure com es fa compatible aquest dret amb el de l'objecció de consciència dels sanitaris. Així, el president de la Fundació Sant Hospital ha dit que al Pallars s'ha aconseguit mitjançant el desplaçament de professionals de l'Arnau de Vilanova de Lleida i que la planificació del "circuit" és necessària a l'hora de fer els tràmits administratius amb el Departament de Salut.

La Seu d'Urgell demana més "corresponsabilitat"

Pel que fa a l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones celebrat a la Seu d'Urgell, s'ha llegit un manifest de l'Institut Català de les Dones on es demana la "correponsabilitat" entre els dos gèneres a l'hora de dur a terme les diferents tasques quotidianes. En aquest sentit, la regidora d'Igualtat de l'ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, ha explicat que s'ha constatat que durant la pandèmia han estat les dones les que han assumit més la funció de la cura de familiars o l'atenció de serveis de primera necessitat, entre d'altres, tot i fer-se extensiva la possibilitat de teletreballar.

Lamolla també ha demanat que es continuï donant més "visibilitat" a la figura de la dona i que es posi atenció en diversos referents, com ara les que es dediquen a la ciència, la matemàtica o l'enginyeria, entre d'altres. El colofó a l'activitat l'ha posat l'actuació del quartet de corda format per alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus, el qual ha interpretat dues peces musicals. Aquest acte forma part d'una programació que s'està portant a terme durant aquest mes a tota la comarca i on algunes de les activitats es desenvolupen en format virtual.