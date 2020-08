Els autònoms i empreses de la Seu afectats pel covid-19 tenen uns dies més per demanar ajudes

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert un període extraordinari de presentació de dues sol·licituds per a obtenir una subvenció per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària del covid-19. Les sol·licituds es podran presentar fins al 10 d'agost a través del web de l'Ajuntament. Els ajuts estan adreçats, en el primer cas, a empreses i autònoms que han hagut de cessar l'activitat d'acord amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març a conseqüència del covid-19 i, en el segon, a aquells que no hagin cessat l'activitat però hagin vist reduïts els seus ingressos en un 70% o més.

Recordem que el ple ordinari de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell del mes de juny va aprovar una subvenció extraordinària de 300.000 euros orientats a ajudar a comerços, empreses i autònoms de la ciutat a fer front els efectes econòmics de la crisi sanitària.

Durant el període ordinari, fins a 170 empreses o autònoms de la ciutat van presentar la sol·licitud per a obtenir una subvenció per cessament d'activitat i 21 ho van fer per reducció d'ingressos. La convocatòria extraordinària pretén donar l'oportunitat d'obtenir un ajut a aquelles empreses que no van presentar la sol·licitud a temps durant el període ordinari.