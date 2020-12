Unes 150 persones es manifesten a l'Alta Ribagorça contra les franges horàries a l'hostaleria

La plataforma SOS Alta Ribagorça ha reunit prop de 150 persones aquest dimarts a la tarda a Taüll per dir "prou a les decisions preses pel Govern de la Generalitat" i denunciar "l'ofec del sector". Aquesta plataforma ha dit que "és un suïcidi col·lectiu de tot el sector de l'hostaleria" les franges horàries vigents. Sota l'emblema de la comarca, l'església romànica de Sant Climent de Taüll, han mostrat pancartes on es podia llegir frases com ara 'SOS Alta Ribagorça' o 'No és culpa nostra'. Els manifestants han defensat que són "una comarca petita de muntanya, amb unes dinàmiques molt diferents d'altres comarques i on més del 60% de la població es veu afectada directament o indirecta pel sector de l'hostaleria".

Els manifestants han llegit un manifest i seguidament han tallat la carretera que dona accés a la localitat i a l'estació d'esquí de Boí Taüll. Els hotelers i restauradors de la Vall de Boí han argumentat que amb "aquestes franges horàries no poden atendre les necessitats" de qui visita la comarca. Així, han assenyalat que els horaris de matí, amb unes temperatures tot sovint sota zero, fan inviable treballar, mentre els horaris de migdia, en una comarca amb una estació d'esquí, fa que l'activitat de l'hostaleria estigui en ple funcionament, precisament en els horaris marcats de tancament.

A Taüll, s'ha concentrat tot el sector turístic de la comarca i ha rebut el suport dels polítics comarcals que aquest dilluns han fet arribar la seva preocupació "pel teixit empresarial i el futur de la comarca" al Govern. El Consell d'Alcaldes creu que el confinament comarcal i el tancament parcial, amb franges horàries als bars i restaurants, en zones de muntanya, deixen aquests municipis "en una situació molt compromesa". Segons els alcaldes, aquest nou confinament "comportarà el tancament definitiu d'alguns comerços i empreses, amb unes conseqüències socials desastroses".