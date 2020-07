Una pinacoteca a 1.260 metres d'altitud

El poble de Vilamur, al Pallars Sobirà, es convertirà a mitjans d'agost en una "pinacoteca d'alçada". Els carrers, eres i espais particulars d'aquesta població de poc més de 60 habitants situada a 1.260 metres d'altitud s'adequaran com a sales d'exposició, amb motiu del Festival Terra Roia (TRaf).

Tal com han donat a conèixer des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el festival comptarà amb obres d'artistes com Perejaume, Alfons Borrell i Oriol Vilapuig, que sovint només es poden contemplar en museus com el Reina Sofia o el MNAC. També hi haurà col·leccions dels EUA, el Japó o París, entre altres. Totes elles compartiran espai amb altres d'artistes no tan coneguts mediàticament però amb les mateixes inquietuds i objectius. Noms com Serramont, Ricard Bellés, Loraxi Lopez, els germans Meneses, Albert Aznar, Jesús Garcia, Seguer i el col·lectiu de pintors novells, alumnes dels tallers de pintura del Pallars, completaran la mostra.

El TRaf 2020 tindrà lloc a Vilamur entre els dies 8 al 30 d'agost i l'exposició d'arts plàstiques serà els dies centrals del festival, 13 i 14 d'agost. També hi haurà presència d'altres disciplines artístiques, entre les quals destaca la fotografia.