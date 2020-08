Un pirinenc a l'executiva nacional de Junts per Catalunya

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, formarà part de l'executiva del nou partit liderat per Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. Fàbrega serà l'únic pirinenc al màxim òrgan de direcció del partit, que es votarà del 7 al 9 d'agost, i té assegurada la seva elecció.

Pel que fa a la candidatura a la presidència, aquesta està encapçalada per Carles Puigdemont, juntament amb Jordi Turull, Elsa Artadi, Josep Rius i Anna Erra a les vicepresidències. Únicament s'han presentat dues candidatures a la Secretaria Nacional. En aquest cas, la llista encapçalada per Puigdemont ha proposat a Jordi Sànchez com a secretari general, David Saldoni com a secretari d’Organització i Teresa Pallarès com a secretària de Finances. L'altra candidatura ha proposat a Josep Sort com a secretari general, Enric Solé com a secretari d'Organització i Maria Teresa Vilarrasa com a secretària de Finances.

La resta de l’Executiva Nacional està configurada per divuit membres més, en aquest cas tots de la llista proposada per Puigdemont, ja que l'altra no ha pogut ser validada per defecte de forma, tal com han donat a conèixer des del partit. En aquesta llista de divuit membres és on hi ha Jordi Fàbrega que, en ser l'única candidatura presentada, té l'elecció assegurada. L'acompanyen en aquesta llista de divuit persones Josep Andreu, Albert Batet, Laura Borràs, Maria Àngels Cabasés, Damià Calvet, Violant Cervera, Francesc Colomé, Gemma Geis, Joaquim Jubert, Aurora Madaula, Marta Madrenas, Toni Morral, Irene Negre, Míriam Nogueras, Marcel Padrós, Mònica Sales i Aleix Sarri.



És un gran honor i responsabilitat formar part de la candidatura liderada per @KRLS i @jordialapreso per dirigir @JuntsXCat.



M’hi deixaré la pell per assolir la llibertat que vam guanyar l’1 d’octubre i millorar el futur de tots/es els catalans. https://t.co/ci5l73vnOR — Jordi Fàbrega 🎗 (@jorfabrega) August 2, 2020

A través de les xarxes socials, Fàbrega ha assegurat que " és un gran honor i responsabilitat" formar part d'aquesta candidatura i ha afegit que "m'hi deixaré la pell per assolir la llibertat que vam guanyar l’1 d’octubre i millorar el futur de tots/es els catalans".