En Comú Podem aposta per la vegueria i per desplegar el Govern a l'Alt Pirineu i Aran

La Seu d'UrgellEl cap de llista d'En Comú Podem per la circumscripció de Lleida, Jaume Moya, ha visitat aquest dilluns a la tarda la Seu d'Urgell. Des d'allà ha assegurat que si la seva formació té responsabilitats de govern després de les eleccions del 14 de febrer desplegarà els serveis territorials del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, tal com estableix la llei. "Si en un lloc no s'ha complert el desplegament territorial del Govern és a l'Alt Pirineu i Aran", ha lamentat, i ha assenyalat que és molt important que es faci per "garantir l'equitat territorial".

També s'ha mostrat partidari d'avançar cap al sistema de vegueries i d'implantar la vegueria de l'Alt Pirineu. "La vegueria no és una reminiscència medieval ni un folklorisme, sinó que és una institució clau arrelada al territori", molt més útil per gestionar el dia a dia dels seus habitants. Moya també s'ha compromès a avançar en la Llei d'Equitat Territorial, que ja es va començar a treballar l'anterior legislatura i que "ha de planificar el territori en funció de la diversitat i equitat". Així, ha assenyalat que "un dels principals reptes és avançar cap a aquesta equitat territorial i que les persones tinguin els mateixos drets amb independència d'on visquin".

Moya també ha fet referència a altres reptes al Pirineu, com l'accés a l'habitatge a preus assequibles, la millora de la connectivitat viària i digital, els dèficits en equipaments sanitaris, el transport públic o els equipaments culturals i educatius. Per tot plegat, ha indicat que calen polítiques que permetin arrelar a la gent al territori. A l'acte, ha estat acompanyat dels candidats pirinencs de la llista, Paco Garcia, Montse Rollán i Quico Pallarés.

Justament, Rollán ha assegurat que és "inadmissible" que encara no s'hagin desplegat les delegacions de les conselleries de la Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran. En aquest sentit, ha afegit que "només des d'una administració desplegada, arrelada i coneixedora del territori es poden afrontar amb garanties el canvi que el Pirineu mereix en un nou model turístic sostenible, polítiques d'habitatge que frenin la gentrificació, la reindustrialització verda o el desplegament públic de les energies renovables".