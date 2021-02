La CUP exigeix el tancament de l'Acadèmia Militar de Talarn i proposa recuperar les instal·lacions per a la Universitat del Pirineu

TrempLa CUP ha exigit la retirada de l'exèrcit espanyol dels Països Catalans i, en conseqüència, el tancament definitiu de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn. En un acte celebrat aquest dilluns a Tremp, la formació ha denunciat també "la tolerància de la militarització de la societat per part d'ERC i Junts, tant a nivell de la Generalitat com a nivell municipal, que any rere any toleren que els militars facin maniobres dins dels seus límits o que l'exèrcit vagi a les escoles públiques a ensenyar a fer la guerra als més xics".

Durant l'acte, on hi han intervingut la número 2 de la candidatura per a les eleccions del 14-F a la circumscripció de Lleida, Nogay Ndyaie, i el número 4 per Barcelona, Xavier Pellicer, també han fet esment de l'increment en un 10% de la despesa militar en els pressupostos de l'estat espanyol pel 2021, "aprovats en plena pandèmia, per part del govern 'més progressista de la història' i amb el suport d'ERC i En Comú Podem". Des de la CUP han proposat la desmilitarització i han defensat la cultura de la pau. Per això han demanat l'expropiació de totes les instal·lacions militars dels Països Catalans "per reconvertir-les en equipaments que puguin oferir oportunitats reals al territori, com albergar-hi la Universitat del Pirineu, una eina bàsica per teixir la unitat territorial del Pirineu".