ERC presenta un manifest per reclamar el desplegament del govern a l'Alt Pirineu i Aran

Durant els mesos de desembre i gener, la majoria d'ajuntaments i consells comarcals del Pirineu i Aran han aprovat -en molts casos per unanimitat- un manifest presentat pels grups d'ERC per reclamar el desplegament territorial del govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. Tal com han recordat des de la formació, malgrat les lleis, mocions i resolucions adoptades pel Parlament de Catalunya, fins ara no s'ha dut a terme el desplegament del govern a l'àmbit veguerial. Des d'Esquerra consideren que "el seu desplegament és una qüestió molt important per a la millora dels serveis públics a l'Alt Pirineu i Aran i no és comprensible el tracte discriminatori amb altres demarcacions veguerials". Així, indiquen que a les Terres de l'Ebre, per exemple, s'hi pot trobar la seu territorial de tots els departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, mentre que a l'Alt Pirineu, en canvi, no n'hi ha cap.

Des de la formació assenyalen que la implantació de les delegacions de la Generalitat a les diferents vegueries "és un exemple ben clar de com amb eines de gestió properes s'augmenten les inversions i l'eficiència en l'acció de govern". Per tot plegat, assenyalen que "és urgent avançar en el desplegament territorial per tal d'assolir una administració més propera a la ciutadania i més eficient". Afegeixen que "cal adequar l'organització i direcció dels Serveis Territorials de la Generalitat i exercir les funcions de tots els departaments, garantint que aquests tinguin els recursos necessaris per a desenvolupar les seves competències".