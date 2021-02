Mig centenar de manifestants protesten contra un míting de Vox a la Seu

La Seu d'UrgellMig centenar de persones s'han manifestat aquest dilluns al migdia contra el míting que Vox ha celebrat a la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell. A pocs metres dels representants de la formació d'extrema dreta, separats per un fort cordó policial, els manifestants han cridat diverses consignes antifeixistes.

La convocatòria va començar a córrer aquest diumenge al vespre a través de les xarxes socials, quan es va saber que aquest dilluns Vox faria un acte de campanya a la Seu d'Urgell. Al missatge difós pel CDR-Moviment Popular de l'Alt Urgell s'assenyalava que "a l'Alt Urgell, el feixisme tampoc serà benvingut, hem de ser intolerants amb la intolerància", i afegia que "dissabte va ser a Vic, diumenge a Salt, i dilluns serem les urgellenques que plantarem cara al feixisme".

A l'acte de Vox hi ha pres part la presidenta de la formació a Madrid, Rocío Monasterio, juntament amb el cap de llista per Lleida, Toni López, i el candidat de la Seu d'Urgell -i cap de llista de la formació a les darreres eleccions municipals-, Manuel González. Tal com recull Ràdio Seu, Monasterio ha qüestionat les mesures de prevenció del covid-19 aplicades a Catalunya perquè creu que "només porten ruïna, pobresa, por i opressió", i n'ha culpat "el separatisme". També ha assegurat que la gestió del Govern contra el coronavirus ha provocat el "tancament de comerços i hostaleria" i "ha acabat amb el turisme".