Ordeig vol reforçar les relacions transfrontereres i millorar la col·laboració amb Andorra, el Pirineu francès i Osca

La Seu d'UrgellEl cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida, Òscar Ordeig, ha fet aquest diumenge una crida a "recuperar les relacions i la col·laboració amb els territoris veïns". Des de la Seu d'Urgell, Ordeig ha afirmat que "si Illa és president a partir del 14 de febrer ens comprometem a recuperar les relacions transfrontereres de Catalunya amb el Pirineu francès i andorrà, com també amb el Pirineu d'Osca i amb el País Valencià; territoris amb els quals compartim projectes comuns".

El candidat socialista ha explicat que "estem al costat de territoris amb els quals no podem viure d'esquena. Lleida, el Pirineu i l'Aran tenen moltes vinculacions econòmiques, familiars, socials i culturals de fa molt temps. És intolerable que ens seguim aïllant respecte als nostres territoris germans". Per això, ha dit, "des del PSC apostem per un retrobament, per consensuar projectes conjunts, de cooperació i de col·laboració que ens ajudin a generar oportunitats a moltes d'aquestes zones que a més a més pateixen envelliment, empobriment, i despoblació perquè moltes d'aquestes zones són rurals".

Ordeig ha apostat per "establir una col·laboració per definir les comunicacions estratègiques viàries i de fibra òptica entre les diferents administracions públiques. O col·laborem o ens quedem enrere". Així mateix, ha apuntat, "demanarem que els projectes europeus Next Generation es destinin també a projectes que siguin motor d'activitat econòmica en aquests territoris de frontera". "Necessitem establir projectes conjunts, tenir una relació federal, deixar d'aïllar-nos, mirar menys cap a dins i mirar més cap a fora per col·laborar i ajudar-nos", ha conclòs.