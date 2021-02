Els partits es mostren favorables a reintroduir l'os al Pirineu però amb consens amb els ramaders

Els candidats a la circumscripció de Lleida de vuit dels partits que es presenten al 14-F es mostren majoritàriament favorables a la reintroducció de l'os al Pirineu. Només el PPC l'aturaria i el PSC en limitaria la presència. Entrevistats per l'ACN, coincideixen que cal consens amb el sector ramader per desenvolupar el programa sense que ells siguin sempre els grans perjudicats pels atacs dels plantígrads al bestiar. Els partits són conscients que les indemnitzacions arriben tard i que són insuficients, per la qual cosa també aposten per millorar la gestió i trobar un equilibri que permeti l'encaix dels ossos al medi en connivència amb la societat. La mort de Cachou per un suposat enverinament l'any passat també preocupa als polítics, que demanen que la justícia ho aclareixi.

El programa de reintroducció de l'os als Pirineus iniciat a mitjans dels anys 90 del segle passat conjuntament amb administracions aragoneses, estatals, franceses i europees ha estat al focus de la polèmica pel rebuig que ha generat entre una part de la societat pirinenca, especialment de la Val d'Aran i el Pallars Sobirà. Principalment, són els ramaders els qui pateixen conseqüències de la presència de l'os als llocs on pasturen els seus ramats pels atacs que reben i les pèrdues econòmiques que això els suposa. Alhora, es queixen que els ajuts de l'administració són insuficients i arriben tard.

En els darrers anys hi ha hagut dos exemplars d'ossos que s'han situat en reiterades ocasions al focus mediàtic per la seva agressivitat vers caps de bestiar que habitualment no són objecte de les seves preses com per exemple egües i cavalls. Goiat i Cachou s'han mostrat fortament depredadors i això va portar a demanar a les autoritats que n'han fet el seguiment, la seva retirada del medi. A més a més, Cachou l'any passat va ser trobat mort i s'ha obert una causa judicial per determinar-ne els motius que apunten a un suposat enverinament que podria haver estat orquestrat per diverses persones detractores de la seva presència.

La majoria de candidats lleidatans al 14-F s'han mostrat a favor del projecte de reintroducció de l'os al Pirineu si bé són conscients dels problemes que suposen els plantígrads, especialment per als ramaders. És per això que en general, demanen trobar l'equilibri que permeti el seu encaix amb el medi. Només els populars aposten per aturar la reintroducció de forma directa.

ERC aposta per "trobar equilibri i generar amplis consensos"

Marta Vilalta, candidata d'ERC a la circumscripció de Lleida, s'ha mostrat rotunda i ha dit que "cal trobar equilibri i generar amplis consensos" en la qüestió de l'os. Per Vilalta tenir ossos al Pirineu "és bo per la biodiversitat" però també ha reconegut que "té impactes negatius" en àmbits com la ramaderia. Vilalta considera que s'ha d'aconseguir un equilibri i ha destacat com a prioritat més important la necessitat d'evitar "danys i atacs" sense generar un "impacte negatiu". En cas que els atacs es produeixin, Vilalta aposta per les "compensacions ràpides".

El PSC veu necessari "limitar la presència d'exemplars"

Òscar Ordeig, candidat del PSC, ha demanat més planificació en la gestió de l'os i poder limitar la presència d'exemplars al Pirineu. Actualment hi han comptabilitzats una seixantena d'ossos. Ordeig defensa el paper de la ramaderia extensiva i ha dit que se l'ha de defensar i per tant ha demanat ajudes pels danys dels plantígrads als ramats. A més a més, remarca la necessitat que aquestes ajudes arribin de forma ràpida al sector.

JxCat vol "vigilar" l'expansió dels ossos

Ramon Tremosa, candidat de JxCat, s'ha mostrat cautelós i considera que s'ha de "vigilar" l'expansió dels ossos al Pirineu. Per aquest motiu, ha apostat per "limitar i vigilar" la població d'exemplars. En aquest sentit, el candidat de Junts reforça el missatge que "cap dany ha de quedar sense finançament".

La CUP aposta per la "celeritat" en els pagaments dels danys

Al seu torn, la CUP, amb Pau Juvillà com a candidat, ha demanat "celeritat" en el pagament dels danys als ramaders afectats per atacs d'os i escoltar a la gent de l'Aran i el Pallars. A banda de defensar la presència de plantígrads a la serralada, Juvillà ha apostat per trobar un consens en com desplegar el programa de reintroducció de nous exemplars d'os.

El PDeCat atribueix el rebuig a l'os a l'actuació de l'administració "d'esquenes" al territori

Marc Solsona, candidat del PDeCAT, s'ha mostrat partidari de deixar en mans de la gent del territori la decisió de més reintroduccions d'ossos per "l'angoixa i controvèrsia" que genera aquest tema al Pirineu. Solsona assegura que ha detectat "un gran rebuig" a la reintroducció de més ossos, en gran part pel fet que l'administració ha actuat durant molt temps "d'esquena al territori".

ECP demana "responsabilitats penals i polítiques" per la mort de Cachou

En Comú Podem ha demanat responsabilitats penals i polítiques per la mort de l'os Cachou. El candidat de la formació el 14-F, Jaume Moya, ha apostat per la creació d'una conselleria de Medi Ambient per poder gestionar correctament els temes de biodiversitat del país, inclosa la reintroducció de l'os al Pirineu. Moya ha defensat la convivència entre la ramaderia i la presència de l'os i ha apostat per abandonar els debats que "caricaturitzen" si n'hi ha d'haver o no.

Cs aposta decididament per polítiques mediambientals "ben fetes"

Jorge Soler, el candidat de Cs, també ha demanat indemnitzacions "dins el termini i en la forma escaient" per als damnificats per atacs de l'os. Soler ha assenyalat que s'ha de fer compatible la presència de l'os al Pirineu i la ramaderia extensiva i ha apostat de manera decidida per polítiques mediambientals puntualitzant que aquestes han d'estar "ben fetes".

El PP no portaria més ossos al Pirineu

La candidata del PPC per Lleida, Marisa Xandri, ha demanat saber en què s'inverteixen els 173.000 euros anuals que rep el govern aranès per la gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida a la vall, entre ells l'os. Segons Xandri, el Govern no ha sabut gestionar la figura de l'os quan l'hagués pogut convertir en un reclam turístic pel Pirineu. En aquest sentit, afegeix que la reintroducció es va fer de manera "nefasta" i per aquest motiu no portaria més ossos al Pirineu. Ho justifica pel fet que s'ha pogut comprovar el "rebuig" de gran part de la població pels atacs al bestiar. Uns atacs, que per la popular, ho són també a tota una forma de vida i sostén econòmic de famílies de l'Aran i el Pallars. Tot i no estar a favor de més reintroduccions, per Xandri és "injustificable" la mort de l'os Cachou.