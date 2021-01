El PDeCAT anul·la tots els actes públics de campanya al Pirineu "per responsabilitat"

L'executiva del PDeCAT a l'Alt Pirineu ha decidit anul·lar tots els actes de campanya que preveien fer amb públic "per responsabilitat", tenint en compte la situació de pandèmia. El portaveu de la formació al Pirineu, candidat per la circumscripció de Lleida i alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, ha explicat que "els alcaldes i alcaldesses que estem a peu de carrer veiem clarament que ara el que toca és estar a casa". Tot i això, ha remarcat que mantindran les rodes de premsa amb els diferents candidats, tant nacionals com provincials i pirinencs "per fer arribar el nostre missatge" i que utilitzaran les xarxes socials i les diferents eines virtuals per complementar-ho. Igualment, Sabarich ha indicat que "els alcaldes i alcaldesses que anem a les llistes coneixem el territori i la gent ens coneix a nosaltres, de manera que saben com fer-nos arribar les seves demandes i ens posem a la seva disposició per qualsevol cosa".

En aquesta línia, des del PDeCAT de Cerdanya han indicat en un comunicat que ha quedat anul·lat el míting que havia d'oferir a Puigcerdà la candidata de la formació a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, acompanyada del número 1 a la circumscripció de Girona, Jaume Dulsat. "Després de debatre-ho profundament, s'ha considerat que, si la gent no pot anar a sopar a un restaurant, gaudir d'un espectacle cultural o esportiu, anar a comprar a una botiga o canviar lliurement de municipi, és injust que es pugui anar a un míting electoral", han indicat. En aquesta mateixa línia, han afegit que "per coherència, empatia i solidaritat hem decidit suspendre els mítings electorals a la comarca i com a molt, dur a terme activitats en format telemàtic o en petit format".