El PSC reclama lleis i recursos especials per desenvolupar pobles petits i rurals

El cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida a les eleccions al Parlament, Òscar Ordeig, ha començat la campanya electoral assenyalant que "els pobles petits i el món rural necessiten lleis i recursos per al seu desenvolupament econòmic i social, de manera que tota acció de govern ampliï la seva mirada al territori". Ordeig, que ha presentat el programa d'acció de govern per Lleida, el Pirineu i l'Aran, ha apuntat que "els pobles petits es topen ara amb lleis i regulacions adverses que frenen i fins i tot retrocedeixen en les necessitats econòmiques i socials que tenen i que són bàsiques per a la supervivència de moltes d'ells".

Així, ha explicat, "el primer que cal fer és conèixer la realitat i identificar les urgències, per això proposem un catàleg de municipis de menys de 6.000 habitants que reculli les característiques dels serveis bàsics i comunicacions tant existents com necessàries per tal d'adaptar la prestació de serveis i garantir els principis d'oportunitats i eficiència". "Conèixer el territori i la seva diversitat passa també per escoltar-lo i atendre les seves necessitats, com ho han estat clamant pobles i comarques del Pirineu reclamant un confinament comarcal que preservi la seguretat sanitària alhora que l'accés a serveis bàsics per a la seva ciutadania", ha afegit.

El candidat socialista ha afirmat que "el pròxim 14 de febrer ens hi juguem molt. Els pobles petits i, per tant, especialment el nostre territori, és el que més urgentment necessiten el canvi que només Salvador Illa garanteix".