Solsona assegura que el PDeCAT no donarà suport al govern si no té en compte la "carpeta lleidatana i pirinenca"

El cap de llista del PDeCAT a la circumscripció de Lleida, Marc Solsona, ha assegurat que els diputats de la formació en aquesta demarcació "seran diputats d'estricta obediència lleidatana, per això no faran cap investidura ni donaran suport a cap govern que no tingui en compte el que anomenem la carpeta lleidatana i pirinenca". Així ho ha anunciat aquest dimarts durant la visita que ha fet a Bellpuig, on ha estat acompanyat per la número 8 de la llista i veïna de la població, Aida Gabernet, i per l'alcalde de Castellserà, Marcel Pujol.

Amb el terme 'carpeta lleidatana i pirinenca', Solsona s'ha volgut referir a elements irrenunciables per als disputats de la demarcació. Entre aquests ha esmentat la llei de competitivitat que propugna el PDeCAT, perquè "tothom es pugui guanyar la vida a les nostres terres i pugui competir en igualtat de condicions"; el suport "explícit als Jocs Olímpics de Barcelona-Pirineus del 2030", que són "importantíssims per desencallar i posicionar estratègicament el nostre territori"; i el compromís per definir i situar Lleida com a hub agro-digital del sud d'Europa, que ens permeti "competir amb valor afegit, coneixement, recerca, talent i joventut", i que suposa, en definitiva, "posicionar Lleida des de la nostra potencialitat i no des de la nostra debilitat".

Solsona ha afegit que el PDeCAT té "el millor equip, el millor projecte, idees, propostes... En definitiva, la millor carta de presentació no només per influir en els futurs governs, sinó per decidir, governar i cogestionar el futur dels nostres pobles i ciutats".