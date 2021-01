Vilalta es compromet amb el desplegament del govern a l'Alt Pirineu i Aran i amb l'impuls de l'agenda rural

La Pobla de SegurLa cap de llista d'Esquerra Republicana a la circumscripció de Lleida, Marta Vilalta, ha visitat aquest diumenge els Pallars Jussà i Sobirà, on ha visitat diverses localitats i ha fet actes electorals a Sort i la Pobla de Segur. Ho ha fet acompanyada de càrrecs locals, del primer pirinenc a la llista electoral, Antoni Flores, i del president de la Diputació de Lleida i alcalde de Bellvís, Joan Talarn.

Vilalta ha assenyalat que al Pirineu hi ha uns reptes concrets, ja que "hem de combatre qüestions com l'envelliment, el despoblament o el dèficit d'infraestructures". Tot plegat, ha assegurat, cal afrontar-ho a través de dues grans actuacions. Una d'elles és el desplegament de l'agenda rural, "una agenda de país per tal de poder garantir la igualtat d'oportunitats a totes les comarques, a tots els pobles de les nostres terres i especialment a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran". En aquest sentit, ha detallat que ha de permetre abordar necessitats en termes d'habitatge, comunicació, accessibilitat, carreteres, connexions digitals o igualtat d'oportunitats entre el jovent "perquè puguin construir el seu futur aquí".

D'altra banda, ha assegurat que "hi ha el compromís ferm" que si Esquerra pot liderar el govern desplegarà els serveis territorials de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. "Sabem que des de la proximitat es governa millor, es donen els millors serveis i es capten millor les necessitats del territori", ha assenyalat. Vilalta també ha posat de manifest que "això no és només una promesa, ja que en els departaments que depenen d'Esquerra, aquest desplegament ja s'ha començat a fer, en àmbits com ara l'educació, joventut o agricultura".

Per la seva banda, Talarn ha remarcat la feina feta a la Diputació de Lleida i les millores que considera que s'han produït "amb la governança republicana" que hi ha introduït Esquerra aquest mandat. "La feina feta pels ajuntaments de La Pobla de Segur, de Bellvís o per la Diputació de Lleida és la d'una governança republicana. Per nosaltres parlen els nostres fets i la nostra gestió", ha afegit. Una governança que ha assegurat que Esquerra vol traslladar a la presidència de la Generalitat.