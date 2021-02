Els polítics pirinencs demanen més mobilitat fronterera, crear "corredors blancs" i flexibilitzar l'obertura del comerç i l'hostaleria

PuigcerdàDiversos representants d'ajuntaments i consells comarcals del Pirineu s'han tornat a reunir de forma telemàtica aquest dijous per plantejar diferents mesures a la Generalitat relacionades amb les restriccions per fer front al covid-19. Tal com han explicat en un comunicat des de l'Ajuntament de Puigcerdà -un dels ens participants-, s'ha acordat reclamar l'obertura del comerç no essencial en cap de setmana i, de manera particular, permetre l'obertura del comerç minorista de venda i lloguer de material d'esquí i d'esports d'hivern en general. Els polítics pirinencs han remarcat que "cal tenir en compte que els recursos comercials del Pirineu són limitats i que, conseqüentment, no es produeixen els problemes de massificació de les zones urbanes i els grans centres comercials".

D'altra banda, també han demanat l'obertura progressiva a les comarques pirinenques de l'hostaleria i la restauració en la franja de vespre, per servir sopars, començant pels caps de setmana. També han reclamat que es permeti la mobilitat en ambdós sentits entre els territoris transfronterers en què aquesta encara no està permesa -és a dir, amb els territoris de la Franja de Ponent, Occitània, l'Alta Cerdanya i la resta de la Catalunya Nord-, especialment en una franja de 30 quilòmetres, imitant el concepte de "conca de vida" que utilitza i té vigent l'Estat francès.

Els polítics pirinencs també han demanat que s'impulsi una convocatòria d'ajuts extraordinaris i indemnitzacions per al sector turístic, de la neu, d'hostaleria, restauració i comerç del Pirineu vinculat a tres paràmetres: nombre de treballadors, volum de facturació i pèrdua de facturació respecte a l'anualitat anterior. "El Pirineu necessita un pla de xoc", consideren. També han reclamat la creació d'una línia d'ajuts per als autònoms i empreses productors d'aliments i begudes o distribuïdors majoristes d'aliments i begudes de Cerdanya i el Ripollès, ja sigui a través del departament d'Agricultura o del departament d'Empresa.

En la trobada també s'ha acordat demanar que es permeti la mobilitat amb pernoctació per als grups escolars (cicles formatius, ESO, Batxillerat) per a totes les escoles de Catalunya, així com que s'estudiï la creació d'alguna mena de "corredor blanc" per permetre l'accés a la neu. Finalment, també s'ha sol·licitat el cobrament de la part restant del fons de cooperació local extraordinari dels ajuntaments i s'ha plantejat la necessitat de coordinar-se de cara al disseny dels projectes pirinencs que concorrin a les properes convocatòries de fons europeus.