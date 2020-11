Els polítics pirinencs reclamen que el confinament de caps de setmana sigui ja per comarques

Diversos polítics del Pirineu volen que el confinament municipal de cap de setmana passi a ser ja de caràcter comarcal. Consideren que és el que té més sentit en entorns rurals per garantir que la població té accés a aquells serveis que només hi ha a les capitals. L'Ajuntament de Sort va ser el primer a expressar per carta aquesta demanda a la consellera de Salut, Alba Vergés, signada també per tots els alcaldes d'aquesta comarca.

L'alcalde de Sort, Raimon Monterde, ha argumentat que, amb una superfície total de 1.380 Km² i una densitat de població de cinc habitants per Km², la comarca del Pallars Sobirà, formada per quinze municipis, suporta una població aproximada d'uns 7.000 habitants. En aquest sentit, ha recordat que molts d'aquests municipis no gaudeixen dels serveis necessaris bàsics, com ara botigues d'alimentació, servei mèdic, escola i institut o biblioteca i que els seus habitants han de desplaçar-se habitualment fora del seu municipi per tasques bàsiques essencials.

Monterde ha demanat que tinguin en compte la idiosincràsia del territori i tractin la comarca del Pallars Sobirà, en el que fa referència al confinament, com un únic municipi, tot aplicant un confinament comarcal. Aquesta restricció, segons l'alcalde de Sort, tindria "el mateix efecte que la mesura emprada actualment en termes de mobilitat i garantiria als pallaresos abastir-se i realitzar tasques bàsiques essencials".

De fet, el confinament municipal de cap de setmana té una gran afectació en municipis petits com el de Ger, a Cerdanya, que té poc més de 400 habitants. En aquest cas, disposen de farmàcia i d'alguna botiga de queviures però, per contra, no poden adquirir productes com ara peix. El seu alcalde, Alfons Casamajó, assegura que aquesta decisió els "limita moltíssim", perquè no poden gaudir de serveis que estan oberts en poblacions que tenen a pocs quilòmetres, com ara Puigcerdà o Bellver de Cerdanya. Per aquest motiu també creuen que el confinament ha de passar a ser comarcal el més aviat possible, entenent que aquesta fórmula no genera més riscos sanitaris.

Mentrestant, el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, s'ha expressat en la mateixa línia i ha dit que la mobilitat entre municipis el cap de setmana s'hauria de permetre per poder, als seus veïns, anar a les poblacions més grans a realitzar compres o d'altres gestions. També ha afegit que amb un confinament comarcal de cap de setmana, els Mossos d'Esquadra ho tindrien més fàcil per vetllar pel seu compliment.

Per la seva banda, la presidenta del Consell de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, també ha volgut deixar clar que en aquest territori hi ha diversos municipis sense serveis bàsics per defensar un confinament comarcal. A més, ha explicat que la situació actual ha obligat molts veïns a intentar fer totes les gestions de dilluns a dijous per evitar haver de sortir durant el cap de setmana -tot i que està permès per causes de força major-, quan precisament en els dies laborables no disposen de massa temps per fer-les.

Problemes per anar a mercat al Pont de Suert

El fet que el confinament municipal comenci el divendres ha generat alguns inconvenients a veïns de la Ribagorça. El mercat del Pont de Suert es fa els divendres i aplega a gent de diversos municipis ribagorçans, tant de la part catalana com de l'aragonesa. En aquest segon cas, els veïns han de conviure amb el confinament municipal de cap de setmana i també amb el perimetral de Catalunya i l'Aragó, ja que per al seu dia a dia han de creuar molt sovint la frontera entre comunitats.

L'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, ha explicat a l' Ara Pirineus que de dilluns a dijous no té constància que els controls policials hagin posat problemes a ningú de la Ribagorça aragonesa que anés al Pont a comprar o a fer ús de qualsevol altre servei, ja que s'entén que aquesta és la seva població de referència. Tot i això, explica que alguns veïns de municipis propers sí que s'han trobat controls policials algun divendres quan anaven a mercat, "i no els han sancionat, però sí que els han dit que fessin les compres i gestions de dilluns a dijous, en comptes de fer-ho divendres". En cas que la Generalitat acceptés avançar el confinament comarcal, es resoldria la qüestió per als veïns dels municipis catalans que van a mercat al Pont, però no per als de la part aragonesa, ja que seguiria en vigor el confinament perimetral.