Un pont amb segons residents però sense turistes

La presència de turistes al Pirineu aquest divendres "és insignificant", segons han assegurat diversos comerciants i restauradors. Així, han detallat que pràcticament tota la gent de fora que ha arribat a les comarques de muntanya per passar aquests dies són segons residents i que només un percentatge "molt baix" de persones han optat per allotjar-se a un hotel. A més, han apuntat que hi ha un volum de visitants molt similar al d'un dia entre setmana, quan la mobilitat entre municipis està permesa. Els bars i restaurants tampoc han notat un repunt notable de reserves, tot i que sí que hi ha més trucades demanant informació. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han muntat diferents controls per garantir que es respecten les restriccions de mobilitat.

La presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya, Nati Bover, ha dit que tot i que durant aquest pont hi hagi segons residents que estiguin a la comarca no sap si això es traduirà en un augment de les reserves. "La pena de tot això és no tenir la certesa que aquestes persones que hagin pujat aquí dalt seran consumidors, perquè hem vist moviment tots aquests caps de setmana i la gent ha sigut conscient i s'ha quedat a casa", ha assegurat. En aquest sentit, ha recordat que aquests dies solen ser un dels punts forts de la temporada d'hivern però que enguany hi ha establiments que han decidit esperar a obrir per Nadal.

Bover ha explicat que obrir amb un 30% d'aforament a l'interior dels locals suposa per a ells tota una "aventura" i que per mirar de pal·liar les conseqüències d'aquestes restriccions està organitzant dos torns de dinar. Mentrestant, veu complicat que el servei de sopars tingui sortida amb el toc de queda, ja que, segons creu, el marge de temps és insuficient. En general, la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya afirma que "no es pot esperar res del pont". "Hem obert ben bé per dir que estem tips d'estar tancats a casa i que necessitem obrir perquè no podem aguantar més", ha conclòs.

Tot i que aquest dijous es va incrementar el volum de trànsit procedent de l'àrea metropolitana de Barcelona, en localitats cerdanes com Alp també s'han vist moltes cases amb els porticons de les finestres tancats. A Puigcerdà tampoc s'ha notat especialment una major afluència de visitants, ja que l'aspecte que presentava la seva principal artèria comercial era molt similar al d'un altre divendres. La propietària de la botiga de moda Boton, Teresa Soler, creu que el pont serà "molt tranquil", ja que el confinament municipal de caps de setmana impedeix que els segons residents que tenen l'habitatge en pobles veïns puguin anar-hi.

Soler explica que l'ambient d'aquests dies és molt diferent al d'altres anys, tenint en compte que, juntament amb les festes nadalenques, és un període on es concentren bona part de les vendes de la temporada d'hivern. Per aquest motiu, assegura que aquests mesos seran "durs", més encara si les pròximes setmanes es mantenen aquest tipus de restriccions.

Mentrestant, a Sort, els propietaris de comerços i bars han explicat que hi ha hagut més mobilitat entre setmana, quan aquesta està permesa per tota Catalunya. Així, la majoria d'establiments que obrien els festius del pont de la Puríssima han decidit tancar enguany perquè no hi ha volum de gent com per mantenir el negoci obert.

En el cas dels restaurants pallaresos, han notat una mica més l'arribada de turistes i ja han rebut alguna reserva per dinar o sopar, tot i que, segons han explicat, aquestes són molt poc significatives. D'altra banda, al control de Mossos d'Esquadra que s'ha fet aquest divendres a Sort, pràcticament la majoria de conductors es desplaçava per motius laborals i en algun cas puntual s'ha trobat alguna persona allotjada en un hotel del municipi.