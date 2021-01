Un positiu al centre de dia Sant Antòni de Vielha obliga a tancar el servei

La detecció d'un positiu al Centre de dia de la residència Sant Antòni de Vielha ha obligat a tancar el servei, per garantir la seguretat de la resta d'usuaris i usuàries, així com dels professionals. Així ho ha donat a conèixer el Conselh Generau d'Aran, que ha afegit que en les últimes 24 hores s'han notificat 24 nous positius, que se sumen a la cinquantena de detectats els últims dies. Actualment, a l'Espitau Val d'Aran es mantenen 5 persones ingressades per covid-19. Pel que fa als indicadors, tot i que encara no tenen en compte bona part d'aquests nous casos, tornen a pujar: el risc passa de 1.143 a 1.504 i l'Rt puja d'1,04 a 1,17.Davant d'aquesta situació, el govern aranès ha recordat la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i ha recomanat reduir al màxim la interacció social durant aquestes setmanes.

També tornen a pujar els indicadors a Cerdanya, on en 24 hores el risc ha passat de 605 a 762 i l'Rt ha pujat de 0,76 a 1,04, sobrepassant, doncs, el llindar d'1. També puja, de 8 a 9, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.

A l'Alt Urgell, el risc baixa de 630 a 541 i l'Rt cau d'1,02 a 0,90. També baixa el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, de 4 a 3. Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 778 a 594 i l'Rt passa d'1,72 a 1,37. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

Al Pallars Jussà, el risc baixa de 157 a 132 i l'Rt cau d'1,06 a 1, mentre que 5 persones segueixen hospitalitzades per covid-19, segons Salut. Finalment, a l'Alta Ribagorça el risc baixa de 106 a 73 i l'Rt passa de 0,92 a 0,64. Segons Salut, no hi ha ningú de la comarca hospitalitzat per covid-19.

31 nous positius a l'Alt Pirineu i Aran

D'altra banda, Salut ha notificat 54 vacunacions les últimes 24 hores al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. D'aquestes, 12 han estat per injectar la primera dosi del vaccí (en total ja l'han rebut 1.818 persones) i 42 per posar la segona dosi (l'han rebuda 122 persones en total). Al conjunt de la regió sanitària també s'han notificat 31 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.478 casos. Pel que fa al risc, en les últimes hores ha pujat lleugerament, de 513 a 523, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia s'ha mantingut gairebé igual, passant de 0,85 a 0,87. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si es consolida per sota, vol dir que el virus retrocedeix.