Les fortes precipitacions fan créixer un 70% la producció hidroelèctrica al Pirineu i Ponent

Les fortes precipitacions que hi ha hagut al llarg del primer semestre de l'any han fet créixer gairebé un 70% la producció hidroelèctrica. Tal com ha donat a conèixer la companyia en un comunicat, Endesa ha produït més de 1.839 gigawatts hora (GWh) d'energia hidroelèctrica a les comarques pirinenques durant aquesta primera meitat de l'any. Això suposa un 68,9% més respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquesta manera, les seves centrals hidràuliques haurien satisfet l'equivalent al consum energètic anual de més de 525.000 llars.

La companyia ha apuntat que, tot i que no s'ha arribat a màxims històrics, aquesta xifra es troba un 21% per sobre de la mitjana, que se situa en 1.518 GWh. Tot plegat, s'ha aconseguit produir mitjançant les 41 centrals hidroelèctriques que Endesa té repartides per la demarcació del Pirineu i Lleida. La companyia ha indicat que l'augment d'aquest tipus d'energia renovable ha estat possible per l'alt volum de precipitacions que hi ha hagut durant el primer semestre de l'any en comparació amb l'any passat, que va ser molt sec, i també molt superior a la mitjana històrica.

També hi han influït les nevades acumulades durant tot l'hivern, que han contribuït a un desgel generós durant la primavera provocat per l'augment de les temperatures, així com "l'òptim aprofitament de les reserves d'aigua als pantans i cabals en els rius gràcies a una contínua millora en l'eficiència operativa per part d'Endesa i al compromís de la Companyia amb el medi ambient i altres usos, com per exemple laminar crescudes als rius per regular els cabals o buidatges extraordinaris per arrossegar macròfits (plantes aquàtiques) que s'acumulen en el tram final dels rius".

En aquest sentit, els embassaments pirinencs i lleidatans on Endesa hi té centrals hidroelèctriques han acumulat aigua fins al 89,9% de la seva capacitat total de mitjana. En termes absoluts això vol dir que, dels 1.831 hm3 de capacitat global que tenen les conques de la Garona, la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i el Segre, aquestes van acumular a 30 de juny reserves de fins a 1.646 hm3 d'aigua.

La companyia també ha indicat que totes les conques hidràuliques del Pirineu i Lleida han incrementat la seva generació durant el primer quadrimestre, però en destaquen especialment la conca Baix Pallaresa, amb un 127%. En segon lloc es situa la Ribagorçana, que inclou també la Franja, amb un 93,7%, i ja per sota la conca del riu Segre, amb un increment del 67,2%; l'Alt Pallaresa, amb un 54,9% i, finalment, la Garona, amb un 30,3%.

D'altra banda, les conques que més s'han acostat a la seva capacitat màxima durant els primers sis mesos de l'any són –per aquest ordre– el Segre i la conca Pallaresa (92%), la Ribagorçana (88,3%) i, per últim, la conca de la Garona (74,7%).