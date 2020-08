La presència policial frena noves festes multitudinàries a Prats

La presència policial permanent que es va establir la matinada de dimarts a dimecres a la zona de la urbanització del Pla, a Prats i Sansor, va fer efecte i es va poder evitar una nova festa multitudinària en una esplanada de la zona. Recordem que, tal com avançava dimarts l' Ara Pirineus, feia quatre nits que es produïen festes multitudinàries a la zona, amb música, consum d'alcohol i sense respectar les distàncies de seguretat. Tal com ha explicat l'alcaldessa accidental del municipi, Sílvia Bertran, la matinada de dimarts a dimecres encara van arribar diversos cotxes a la zona, però quan els seus ocupants van veure els Mossos d'Esquadra, van marxar.

Aquesta passada matinada, mentrestant, ha començat tranquil·la, tot i que al voltant de les tres Bertran explica que han detectat la presència d'un o dos cotxes amb gent que escoltaven música a la zona. Res a veure, però, amb la magnitud de les concentracions multitudinàries que s'havien vist en dies anteriors, ha remarcat.

Bertran ha explicat que " aquesta nit tornarà a haver-hi presència policial i que la cosa vagi anant a menys". En aquest sentit, ha celebrat que "la presència policia ha fet bastant efecte i ens ha ajudat molt", i s'ha mostrat esperançada que la situació no torni a anar a més amb l'arribada del cap de setmana.

Festa multitudinària en un establiment de Cerdanya

D'altra banda, recentment també han aparegut unes imatges, publicades pel diari El Pais, on s'hi poden veure a desenes de persones de festa en una zona exterior del gastrobar el Badiu, a Queixans. A les imatges es constata que no es respecten les distàncies de seguretat, que molta gent no fa servir la mascareta i que es fuma sense respectar els dos metres de separació obligatoris.

En declaracions a aquest mateix rotatiu, el propietari de l'establiment, Mauro Maqueda, explica que ells obliguen els clients a entrar amb mascareta i fan tot el possible per adaptar-se a les mesures de seguretat. En aquest sentit, explica que cada nit fan fora a algú perquè no es comporta, i deixa clar que els cambrers van recordant l'obligatorietat de respectar la normativa. Tot i això, assenyala que és molt complicat controlar que joves d'entre 18 i 25 anys no ballin ni s'ajuntin.