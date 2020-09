La presidenta de l'Alta Ribagorça i alcaldessa de Vilaller també es queda al PDECat

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, també es queda al PDECat. Ho ha confirmat en una piulada de Twitter, on ha assegurat que ho fa " per compromís i coherència amb els meus principis i per convicció en un projecte ideològic amb el qual m'identifico". També ha indicat que es queda "per continuar treballant per les persones, pels valors, per un projecte amb rigor i de bon govern".

Per compromís i coherència amb els meus principis!Per convicció en un projecte ideològic amb el que m'identifico #Joemquedo al #Pdemocratacat, per continuar treballant per les persones, pels valors, per un projecte amb rigor i de bon govern #centremelpais #hièremhisomihiserem — Maria José Erta (@MariaJoseErta11) September 1, 2020

Erta se suma així a l'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, que aquest dimarts també ha fet públic que es queda al PDECat i que, per tant, no transitarà cap a Junts per Catalunya, com han fet molts càrrecs electes del Pirineu. A banda de Sabarich i Erta, qui també va donar suport fa unes setmanes a les tesis del PDECat en el manifest que demanava que el partit no es dissolgués dins de Junts per Catalunya van ser l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i l'alcalde pedani de Castellbò i vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Antoni Navinés.