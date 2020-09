La primera nevada de la tardor obliga a posar cadenes a la C-28

Una nevada primerenca ha portat temps d'hivern a les zones més elevades de l'Alt Pirineu, especialment en zones del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran quan encara no fa ni una setmana que ha començat la tardor. La neu ha començat a caure a primera hora del matí i tot i que ha començat a fer-ho en cotes relativament altes, la caiguda de la temperatura l'ha portat fins als 1.600 metres. Tot plegat ha obligat a sortir a les màquines llevaneu, que treballen per netejar la calçada de la C-28, al port de la Bonaigua, on fan falta cadenes. Trànsit informa que a la c-142b d'accés al Pla de Beret també calen equipaments per circular. A més a més, el fort vent que bufa a la zona dificulta les tasques de neteja.

La nevada ha deixat un paisatge plenament hivernal quan acaba de començar la tardor meteorològica en punts elevats del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val d'Aran. Si bé el gruix de neu acumulat no és molt destacat i amb prou feines supera els 5 centímetres, les màquines llevaneus treballen per netejar la via d'accés al Port de la Bonaigua perquè el vent l'escampa. En les darreres hores també ha nevat en punts de l'extrem nord de l'Alt Urgell i del nord de Cerdanya.

La neu també ha agafat per sorpresa alguns animals que encara es trobaven pasturant pels prats de muntanya abans de baixar cap a les valls per passar l'hivern. A les cotes baixes del Pirineu, la precipitació és en forma d'aigua.