La primera sortida per conèixer l'Alt Urgell fa el ple

La primera de les sortides guiades del cicle ' Dimecres Coneixem l'Alt Urgell', promogut pels serveis de Cultura i de Turisme del Consell Comarcal, ha fet el ple. Concretament hi han participat 30 persones, el màxim previst per l'organització per poder garantir el compliment de les mesures de prevenció davant el covid-19. La ruta ha transcorregut entre els pobles de Gósol, al Berguedà, i Josa de Cadí, ja a l'Alt Urgell. Sota el títol "Gósol i Josa, dos castells en terra de càtars", el tècnic de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal, Carles Gascón, ha exposat el context històric de totes dues poblacions a l'Edat Mitjana.

La pròxima sortida guiada, programada per al dia 12, transcorrerà a l'entorn de Coll de Nargó, amb visites a diversos espais del seu patrimoni, com ara l'església romànica de Sant Climent o el Museu dels Raiers, entre altres. Per al 19 d'agost està prevista una caminada des d'Artedó fins a l'ermita de la Mare de Déu de les Peces, al terme d'Alàs i Cerc, on s'explicarà la troballa recent d'un document que testimonia la baixada de falles des d'aquest indret al segle XVI. El cicle es clourà el 26 d'agost amb un itinerari de descoberta al poble de Gavarra, al municipi de Coll de Nargó, amb el suggeridor títol "Hospitals, retaules i un campanar rodó".

Per participar a les sortides de 'Dimecres coneixem l'Alt Urgell' cal fer prèviament la inscripció a Turisme Alt Urgell (Tel. 973 35 31 12) o a Turisme Seu (Tel. 973 35 15 11).