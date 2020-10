Els productors agroalimentaris ja pateixen el tancament dels restaurants

El tancament de bars i restaurants ha comportat problemes a altres sectors econòmics més enllà del de la restauració. Al Pirineu molts petits i mitjans productors agroalimentaris tenen en els restaurants un important canal de venda i ara veuen amb força preocupació com aquesta via se'ls tanca durant almenys quinze dies.

Uns dels primers a aixecar la veu, a través de les xarxes socials, van ser els formatgers del Molí de Ger, a Cerdanya. Aquest mateix dijous, un dia abans que es fes efectiu el tancament, ja explicaven que "fa dos dies que han començat les devolucions i cancel·lacions de comandes". En el seu cas, asseguraven que "el 80% de la nostra producció, de manera directa o indirecta, se'n va al món de la restauració" i afegien que "s'ha de viure amb el covid, malgrat que no ens agradi, i a qui no compleixi, sancionar-lo, però deixant treballar en pau a qui compleix".

Ja fa 2 dies que han començat les devolucions i cancel·lacions de comandes. Som una formatgeria petita amb ramat propi i 4 treballadors que hem de pencar de valent i esforçar-nos per tirar endavant un petit negoci i oferir un producte artesà digne i a un preu competitiu. — Molí de Ger (@peremolideger) October 15, 2020

Encara a Cerdanya, en aquest cas a Bellver, la Isabel Guasch i el Ramon Llaugí, de Làctics l'Esquella, asseguren que també han notat aquest tancament. En el seu cas, produeixen iogurt, llet fresca i filada, i un terç, aproximadament, ho distribueixen a través dels restaurants. Guasch explica que "nosaltres repartim els divendres i el que és restauració i hotels aquest divendres ja no ho hem servit". En el seu cas, afegeix, "no hem tingut devolucions perquè el nostre és un producte de curta durada i la gent fa comandes per consumir-les durant la setmana".

A banda de la restauració, ells tenen punt de venda propi i també distribueixen a comerços i a escoles, de manera que de moment conserven dos terços dels canals oberts. Guasch admet que "no és fàcil per nosaltres", però afegeix que "pitjor és per a la gent de la restauració, amb qui ens solidaritzem totalment".

Afectats com a ramaders i com a productors

Qui també s'està veient afectat són els productors de carn i embotit. Un dels casos és el de Carnisseria Àngel de Peramola, a l'Alt Urgell. Una de les seves responsables, Gemma Orrit, explica que "és un cop important, perquè un 40% de la nostra producció la distribuïm a restaurants". "Nosaltres tenim ramat propi i venem la carn de corder i produïm els embotits", explica. Una part, sobretot la dels embotits, la solen vendre a la carnisseria que tenen al poble, però la majoria de la carn de corder l'acaben venent als restaurants. "El corder no és un plat que es pugui fer fàcilment per endur", apunta Orrit, de manera que no creu que els restaurants que aquests dies faran servei per endur els en comprin gaire.

Tot plegat els fa augurar una caiguda important del preu del corder, "de manera que a nosaltres ens afectarà doblement, com a ramaders i com a productors". "De moment només portem un dia de tancament, però segurament hi haurà una baixada monumental de vendes", ha lamentat. L'únic consol és que "almenys tenim un producte molt conegut i confiem que la gent ens seguirà comprant a la botiga i també a través d'internet".

El tancament també l'han notat per duplicat a la carnisseria i cansaladeria Bellera de la Pobla de Segur, d'una banda pel tancament dels restaurants i de l'altra per la suspensió de les fires, ja que en alguns casos també hi van a vendre. El seu propietari, Jesús Bellera, explica que "la restauració perd possiblement el 100% de les vendes, però nosaltres com a subministradors en perdem el 50% o el 60%". A banda, afegeix que "en haver-hi els bars tancats, la gent també surt menys i, per tant, acaba comprant menys".

Encara a la Pobla de Segur, en aquest cas a Cal Tomàs, on produeixen embotits i carn ecològica, el tancament també els ha afectat, ja que el 80% dels seus clients són bars i restaurants, molts d'ells de Barcelona. Tot i això, una de les seves propietàries, Laura Gordó, explica que "a diferència del primer confinament, ara molts dels nostres clients ja tenen preparat el servei de take away, de manera que això creiem que amortirà un mica el cop o si més no farà que les comandes no s'aturin en sec, com va passar al principi del primer confinament". Si bé "està clar que la facturació baixarà, i de fet tant dijous com divendres ja ho hem notat a nivell de comandes, creiem que ara podrem aturar millor el cop".

Un aspecte positiu, ha afegit, és que tot i aquesta crisi "avui mateix hem fet dos clients nous, una hamburgueseria de Barcelona i un gastrobar del Berguedà, de manera que això ens fa veure que la gent vol seguir endavant i a més opta per mantenir productes de qualitat". En aquest sentit, explica que "la nostra por era que després del confinament, molts restaurants optessin per buscar productes de menor qualitat per una qüestió econòmica, però hem vist que no, que la gent ha seguit apostant per la qualitat, i això per nosaltres ha estat molt important".

Gordó també apunta que, a diferència del primer confinament, en aquest cas no creu que puguin pal·liar la baixada de facturació als restaurants amb vendes a particulars. "Ara la gent no està tan receptiva a comprar des de casa, com sí que ho estava durant el confinament, de manera que no creiem que tinguem tantes comandes a domicili", apunta. Tot i això, celebra que "una part dels clients particulars que vam fer nous durant el confinament, o que es van habituar a comprar a casa nostra, ho han continuat fent".