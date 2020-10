Tot a punt per al Vall de Boí Trek Festival

La Vall de Boí ja ho té tot a punt per acollir entre el dissabte 10 i el dilluns 12 d'octubre el programa d'activitats del Vall de Boí Trek Festival. L'esdeveniment compta amb el suport d'IDAPA i es fa en el marc dels Festivals de Senderisme dels Pirineus. Tal com han explicat des de l'Ajuntament de la Vall de Boí, al llarg d'aquests tres dies hi haurà activitats per a tots els nivells i interessos. Des de l'inici, afegeixen, "l'objectiu del festival, ha estat donar a conèixer la Vall de Boí a través del senderisme, tot aprofitant que la vall disposa de més de 60 quilòmetres de camins ben senyalitzats, així com difondre el seu paisatge i les possibilitats de descoberta en tots els seus vessants naturals".

En aquesta ocasió, els camins rurals, un itinerari botànic i el Parc Nacional d'Aigüestortes seran els fils connectors del festival. A més, també s'inclouran "visites guiades als pobles on la història i el patrimoni es fusionen per donar-nos una crònica del temps passat, de la mà dels guies del Centre del Romànic de la Vall de Boí". A banda, el programa inclou, entre altres activitats, una xerrada sobre el fet de caminar per plaer i sobre històries de mapes, camins i sentiments per les muntanyes de la Vall de Boí. Per tancar el dissabte, hi haurà una observació del cel de la Vall de Boí, destinació Starlight.