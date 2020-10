El toc de queda nocturn arriba a mitja Cerdanya

El toc de queda nocturn s'aplicarà des d'aquest divendres a la nit a mitja Cerdanya i, com a mínim, durant sis setmanes. El govern francès ha decidit ampliar la mesura que ja fa uns dies que s'aplica a les grans ciutats i àrees metropolitanes del país a altres territoris menys poblats. Entre els departaments afectats hi ha el dels Pirineus Orientals i, per tant, la mesura també serà d'aplicació a l'Alta Cerdanya i el Capcir.

Així doncs, mentre duri l'aplicació del toc de queda nocturn els cerdans del nord i els capcinesos no podran fer desplaçaments ni estar al carrer entre les 21h i les 6h, excepte en casos justificats. Entre aquestes excepcions hi ha els desplaçaments per anar a treballar, treure a passejar els animals de companyia com a molt lluny a un quilòmetre del domicili, anar a comprar productes sanitaris, desplaçar-se per anar a cuidar a una persona depenent, per assistir a una convocatòria judicial o administrativa o fer desplaçaments cap a o des d'aeroports o estacions, en cas de tenir un viatge programat, entre altres. En tots els casos, caldrà dur un justificant.

Les noves mesures també afectaran diversos establiments, com ara els bars, que hauran de tancar. A diferència de la Baixa Cerdanya, aquests darrers dies els bars i restaurants de l'Alta Cerdanya encara han estat oberts i alguns cerdans del sud ho han aprofitat per anar-hi. Un exemple gràfic és que aquest mateix dilluns, la immensa majoria dels vehicles estacionats a l'aparcament de l'hamburgueseria McDonalds d'Ur, situat a menys de cinc minuts de Puigcerdà i de Llívia, tenien matrícula espanyola. Pel que fa als restaurants, aquests encara podran obrir, tot i que hauran de tancar a les 21h, quan entra en vigor el toc de queda nocturn.

Tampoc podran obrir altres establiments, com sales d'esport, gimnasos o equipaments esportius, tret que sigui per fer-hi entrenaments, formacions de grups escolars o activitats destinades als infants. Pel que fa als equipaments esportius a l'aire lliure, caldrà respectar la distància de seguretat, dur mascareta i no podrà haver-hi més de 1.000 persones de públic.

Mascareta obligatòria al carrer a 4 municipis

Pel que fa a l'ús de la mascareta, es manté l'obligació de dur-la pel carrer només per als municipis de més de mil habitants. A la pràctica, això vol dir que a l'Alta Cerdanya només és obligatòria a Sallagosa, la Guingueta d'Ix, Oceja i a Font-romeu, Odelló i Vià.

Les sancions per incomplir aquestes mesures seran inicialment de 135 euros. Tot i això, en cas de reincidir fins a tres cops en 30 dies, pot arribar fins als 3.550 euros i sis mesos de presó.