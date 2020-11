Una nova ruta de 6,5 quilòmetres permet descobrir la flora i fauna de Senet

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha habilitat un nou itinerari senyalitzat per descobrir la fauna i flora de Senet, a la vall de Barrabés, al municipi de Vilaller (Alta Ribagorça). La vall va acollir una antiga llengua glacial de 500 metres de gruix i 20 quilòmetres de longitud que ha deixat una empremta singular en la geologia d'aquesta zona.

A partir de plafons explicatius, les persones visitants podran endinsar-se en les espècies i hàbitats singulars d'aquest espai, tenint en compte l'altitud, el clima i el sòl. La ruta, de 6,5 quilòmetres de longitud i 430 metres de desnivell, surt des del Centre d'Informació de Senet, s'enfila des del poble de Senet, i es mou entre altituds de 1.730 metres i els 1.300 metres.

Durant el recorregut es travessen diferents ambients d'alta muntanya que es van descrivint a través dels suports explicatius, fins a assolir extensos prats subalpins on pasturen races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus i l'ovella xisqueta. L'itinerari acaba en un mirador a la part més alta, des d'on es pot contemplar una allau d'arrossegalls, l'Esbornada. Es tracta d'un dels exemples d'esllavissada més espectaculars de la vall de Barravés, que mostra la singularitat geològica d'aquesta àrea.

La ruta també apropa diferents ambients presents, com roquissars, pastures, prats subalpins i pinedes de pi negre i pi roig, així com espècies animals abundants com les papallones, ungulats, picots i rapinyaires.