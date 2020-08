Els raiers de Coll de Nargó tornen a solcar les aigües del Segre

Dos rais amb tres raiers cadascun han solcat aquest dissabte al migdia les aigües del Segre, en el marc de la 31a edició de la Baixada dels Raiers de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Ni el covid-19 ni el poc cabal del Segre han aconseguit acabar amb aquesta tradició, que homenatja l'antic ofici dels raiers que, fins a principis del segle XX, transportaven fusta des del Pirineu fins a Lleida i l'Ebre.

El president de l'Associació de Raiers de la Ribera del Segre, Àlex Ferré, ha explicat a l' Ara Pirineus que " enguany hi ha hagut més gent que altres anys i, fins i tot, hem vist que hi ha hagut alguns visitants que han pernoctat amb autocaravanes a prop del riu per veure la baixada". Ferré ha celebrat aquesta bona afluència de gent i el fet que en tot moment s'han respectat les mesures de seguretat establertes amb motiu del covid-19. En aquest sentit, ha assenyalat que " tothom ha anat sempre amb mascareta i la gent s'ha repartit al llarg del riu, de manera que no s'han produït aglomeracions". De fet, fins i tot els raiers han fet la baixada amb mascareta.

Pel que fa a la baixada en si, enguany han decidit escurçar-la una mica i fer-la de menys d'un quilòmetre, ja que el poc cabal del Segre els hauria impedit superar algun tram. Tot i això, Ferré ha celebrat que "hem pogut baixar i la gent ens ha pogut veure, que era l'important". A més, tenint en compte que les festes dels rais que es fan a diversos punts d'Europa estan en ple procés de ser reconeguts com a Patrimoni Immaterial de la Unesco, Ferré ha deixat clar que "enguany no podíem fallar".

Després de la baixada s'ha fet el tradicional homenatge a la font del Raier, amb el qual es vol reconèixer el paper que tenien les dones dels raiers quan aquests marxaven i elles es quedaven a casa fent-se càrrec de tot. També s'ha fet el dinar, que enguany s'ha fet per endur, per tal d'evitar aglomeracions, i que ha repartit una setantena de racions.