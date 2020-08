Els rais de Nargó comencen a prendre forma

Els dos rais que baixaran aquest dissabte les aigües del Segre, entre els clops de Fígols i la cua del pantà d'Oliana, a Coll de Nargó, ja comencen a prendre forma. Diversos integrants de l' Associació de Raiers de la Ribera del Segre han començat aquest dilluns el seu muntatge a la plaça de l'Ajuntament, com és tradició. Hi seran fins divendres, per tal que dissabte al matí, al voltant de les 10h, ja es pugui fer l'enraiada als clops de Fígols.

Tal com han explicat des de l'entitat, enguany faran la baixada, de prop d'un quilòmetre de llargada, uns vuit raiers. Està previst que surtin a les 12h i que facin l'arribada entre mitja hora i una hora després. En aquesta ocasió, tenint en compte la situació de pandèmia, s'han pres un seguit de mesures de seguretat per evitar aglomeracions. Tot i això, des de l'associació han deixat clar que enguany és molt important que es faci la baixada, tenint en compte que s'està en ple procés per tal que la UNESCO reconegui les baixades de rais com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.