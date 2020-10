El risc de rebrot ja és alt o molt alt a tot l'Alt Pirineu i Aran

El risc de rebrot de covid-19 ja és alt o molt alt a les cinc comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran, segons les darreres dades ofertes per Salut. Això es deu principalment al fet que l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, que fins fa molt pocs dies estaven en situació de risc zero i risc moderat, respectivament, han passat a risc alt en les darreres hores. Aquest increment s'ha produït pel fet que els últims dies s'han detectat 4 positius de covid-19 a cada comarca, i això en territoris molt poc poblats ha fet que l'índex que estableix el risc de rebrot es disparés.

Concretament, a l' Alta Ribagorça el risc ha passat en les darreres 24 hores de 74,95 a 183,20, mentre que al Pallars Sobirà ha pujat de 85,11 a 160,49. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta també ha pujat (recordem que si està per sobre d'1, vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona). En el cas de l'Alta Ribagorça, ha passat en les últimes hores de 0,86 a 1,57, mentre que al Pallars Sobirà ha pujat d'1 a 1,57.

El risc segueix pujant a Cerdanya i a l'Aran

La situació també empitjora a Cerdanya i a l' Aran. En el primer cas, la comarca passa d'un risc de rebrot de 700,57 a un de 761,84, i d'una Rt d'1,85 a 2,01. Segons dades del mateix centre, ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 3 persones ingressades per covid-19 i 4 més pendents de diagnòstic. A l'Aran, mentrestant, el risc ha passat de 359,91 a 559,67 i l'Rt ha pujat d'1,40 a 1,93. Ara mateix, i segons Salut, hi ha dues persones de la vall ingressades a l'hospital per covid-19.

I segueix baixant a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà

Tot i seguir en situació de risc molt alt, els indicadors segueixen baixant a l' Alt Urgell i al Pallars Jussà. En el primer cas, el risc ha baixat de 451,60 a 426,49, i l'Rt ha passat d'1,23 a 1,17. A la Seu d'Urgell, el risc també ha baixat, passant de 559 a 535 i l'Rt ha caigut d'1,23 a 1,17. Segons dades del mateix Ajuntament urgellenc, ara mateix hi ha 5 persones ingressades al Sant Hospital amb covid-19. En el cas del Pallars Jussà, el risc ha passat de 278,41 a 247,13 i l'Rt ha baixat d'1,40 a 1,20.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc ha passat de 381,15 a 425,97 i l'Rt ha pujat d'1,34 a 1,45. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han notificat 14 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.489.