El risc de rebrot segueix pujant a Cerdanya i arriba a 1.156

Cerdanya continua sent la comarca de l'Alt Pirineu i Aran amb una situació sanitària més delicada, degut a l'afectació del covid-19. Segons les darreres dades fetes públiques per Salut, la comarca ha passat en les darreres hores d'un risc de rebrot de 860,56 a un de 1.156 (cal recordar que el llindar a partir del qual es considera risc alt és 100). El que també ha pujat en les darreres hores és la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19. En aquest cas, l'ideal és que no superi l'1 i a Cerdanya en les darreres hores ha passat d'1,91 a 2,08. Ara mateix, i segons dades del mateix centre hospitalari, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 4 pacients ingressats amb covid-19 i 3 possibles casos més pendents de diagnòstic.

Justament, en les darreres hores l'Ajuntament de Puigcerdà i l'Hospital de Cerdanya han fet públiques diverses restriccions per mirar de frenar els contagis. Per la seva banda, el Departament de Salut ha donat a conèixer els resultats de les proves PCR realitzades el 9 i el 15 de setembre a Puigcerdà, i ha informat que de les 1.197 proves fetes, 44 són positives (un 3,7%).

L'altra comarca de l'Alt Pirineu i Aran on les xifres pugen és l'Alta Ribagorça, que en les últimes 24 hores ha passat d'un risc de 149,89 a un de 183,20; i d'una Rt d'1,29 a una d'1,57. A més, i segons dades de Salut, un veí de la comarca ha hagut de ser hospitalitzat per covid-19, un fet que no passava des de feia moltes setmanes.

A l'Alt Urgell, mentrestant, el risc segueix sent alt però va baixant dia rere dia. En les darreres 24 hores ha passat de 248,81 a 211,81, i l'Rt ha baixat d'1,98 a 1,76. La situació també millora a la Seu d'Urgell, on el risc de rebrot ha passat de 423 a 355 i l'Rt de 2,32 a 1,76. Segons les dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu, ara mateix al municipi hi ha 22 positius confinats a casa i 52 persones més també aïllades, en ser contacte de risc. Al Sant Hospital, per segon dia consecutiu, segueix sense haver-hi cap ingressat per covid-19.

Al Pallars Sobirà la situació també segueix millorant i la comarca ja ha abandonat el risc alt per passar al moderat (de 145,90 a 87,54). L'Rt també ha baixat d'1,07 a 0,64. Al Pallars Jussà la situació també millora, ja que passa d'un risc de 64,74 a un de 60,02; i d'una Rt de 0,65 a una de 0,60. L'aspecte negatiu és que a l'Hospital del Pallars hi ha un segon ingressat per covid-19. Finalment, a l'Aran tant el risc de rebrot com l'Rt es mantenen igual que fa 24 hores, en 72,70 i 0,76, respectivament. A l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen dues persones hospitalitzades per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat en les darreres hores, passant de 282,80 a 316,44, tot i que l'Rt ha baixat lleugerament, d'1,41 a 1,40. En les darreres 24 hores la demarcació ha notificat 63 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 1.006.