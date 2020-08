El risc de rebrot segueix pujant a la Seu però baixa la taxa de reproducció de la malaltia

El risc de rebrot de covid-19 segueix pujant al nord de l'Alt Urgell i es torna a situar a prop de 800. Concretament, a hores d'ara està a 793, segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, una xifra molt per damunt del llindar de risc alt, que se situa en 100. Per contra, e l que segueix baixant és la taxa de reproducció de la malaltia, que en les darreres hores ha passat d'1,76 a 1,60 i, a poc a poc, es va apropant a 1, que és el desitjable.

Segons aquestes mateixes dades, en les darreres hores hi ha hagut dos nous ingressos per covid-19 al Sant Hospital i una alta, de manera que actualment hi ha cinc pacients ingressats per aquesta malaltia. El que també ha pujat és el nombre de nous positius confinats a casa. Concretament, en les darreres hores se n'han sumat 10 més, de manera que en total hi ha 77 aïllats al domicili. Per contra, ha baixat el nombre de persones confinades per precaució, en ser contactes de risc, ja que si fa 24 hores eren 506, ara són 482.

Pel que fa a la capacitat del Sant Hospital, actualment hi ha ocupats cinc dels deu llits destinats a casos de covid-19, els dos llits per a malalts crítics estan lliures i a planta hi ha 21 dels 26 llits ocupats. Justament, aquest dimecres al matí ha començat a la Seu d'Urgell la primera jornada de cribratges massius a la població d'entre 16 i 50 anys.