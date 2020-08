El risc de rebrot ja supera el llindar de 1.000 al nord de l'Alt Urgell

El risc de rebrot de covid-19 segueix pujant al nord de l'Alt Urgell i en les darreres 24 hores ja ha superat el llindar de 1.000 (el risc alt se supera a partir de 100). Així consta a les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que també assenyalen un aspecte positiu, i és que la taxa de reproducció (Rho) de la malaltia és cada dia més baixa i ja se situa en 1,60. Això vol dir que una persona malalta de covid-19 cada cop infecta a menys gent.

En relació als nous casos, en les darreres 24 hores se n'han detectat quatre, que han quedat aïllats a casa. Així, a hores d'ara al nord de l'Alt Urgell hi ha 65 persones confinades en ser casos confirmats de covid-19 i 394 més que també estan aïllades per precaució, en ser contactes de risc. Una xifra, aquesta darrera, que a poc a poc també va baixant. Actualment, al Sant Hospital hi ha 3 persones hospitalitzades, després que en les darreres hores s'hagin donat dues altes. Ara mateix, encara hi ha set llits lliures dedicats a malalts de covid-19 i cap dels dos llits habilitats per a malalts crítics està ocupat.

Cerdanya millora

L'altra comarca que està en una situació més crítica, Cerdanya, presenta una certa millora. Així, en les darreres 48 hores s'ha passat d'un risc de rebrot de 472 a un de 390. El que també comença a baixar és l'Rho, que passa de 3,35 a 2. Cal recordar que fa uns dies havia arribat a gairebé 4, el que volia dir que cada persona malalta de covid-19 infectava a pràcticament quatre persones. Actualment, a l'Hospital de Cerdanya hi ha tres ingressats per covid-19, i des del centre s'han preparat per poder rebre possibles noves hospitalitzacions.

Un ingressat a l'Hospital del Pallars

On la situació també millora és al Pallars Jussà, que fins fa poc estava en risc alt de rebrot i ara està en risc moderat (96,09). L'Rho també hi comença a baixar i ara mateix se situa en 1,45. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc de rebrot també segueix baixant i ja se situa en 36,47, igual que l'Rho, que també va a la baixa i ara és de 0,71, és a dir que està per sota del llindar d'1, que és el desitjable. Tot i això, en les darreres hores ha ingressat a l'Hospital del Pallars un pacient del Sobirà. Actualment, doncs, el centre ubicat a Tremp té un ingressat per covid-19, després de moltes setmanes sent l'únic hospital de l'Alt Pirineu i Aran sense ingressats per aquesta malaltia.

A la Val d'Aran la situació també millora, i el territori segueix reduint tant el risc de rebrot (actualment és de 61,41) com l'Rho (0,71). A l'Espitau de Vielha s'hi mantenen dues persones ingressades i una altra a l'UCI per covid-19. L'Alta Ribagorça, mentrestant, s'encamina cap al mes i mig sense cap nou cas i manté el risc a zero.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, doncs, hi ha nou pacients hospitalitzats i un a l'UCI. Pel que fa als nous positius, en les darreres 48 hores se n'han detectat setze, de manera que des que va començar la pandèmia s'han confirmat 748 casos. Pel que fa al risc de rebrot, en conjunt comença a baixar i se situa en 276,71. Tot i això, l'Alt Pirineu i Aran segueix sent la segona regió sanitària amb més risc de tot el país, després de la de Ponent.