El risc de rebrot torna a superar els 300 punts a l'Alt Pirineu i Aran

El risc de rebrot de covid-19 segueix pujant a l'Alt Pirineu i Aran i en les darreres hores ja ha superat els 300 punts (recordem que el llindar de risc alt és 100). Concretament, i segons les dades ofertes per Salut, ha passat de 298,48 a 335,27. Pel que fa a la velocitat de contagi de la malaltia (Rt), en les darreres 24 hores ha pujat d'1,28 a 1,35. Si passa d'1, es considera que el virus està en expansió, ja que vol dir que un malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, en les darreres 24 hores se n'han notificat 31, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.307.

Per comarques, Cerdanya segueix sent la que té el risc de rebrot més alt i en les darreres hores ha seguit creixent, passant de 732,61 a 795,93. L'Rt, però, s'ha mantingut en 1,46. Pel que fa a les hospitalitzacions, segons Salut ara mateix hi ha 5 ciutadans de Cerdanya ingressats per covid-19.

La segona comarca amb un risc més elevat és l'Aran, tot i que en les últimes hores aquest ha baixat, passant de 472,20 a 466,72. L'Rt també ha caigut lleugerament, passant d'1,46 a 1,45. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la vall ingressades per covid-19.

A l'Alt Urgell, el risc ha pujat en les darreres hores, passant de 253,25 a 339,13, mentre que l'Rt s'ha enfilat d'1,67 a 1,97. Ara mateix, i segons Salut, hi ha dues persones de la comarca hospitalitzades. La situació és millor als Pallars, tot i que en tots dos casos el risc ha pujat les últimes 24 hores. El Jussà ha passat de risc baix (25,21) a moderat (49,63), i l'Rt ha pujat de 0,38 a 0,86. El Sobirà, mentrestant, ha passat de 19,45 a 24,32, però es manté en risc baix. L'Rt, en aquest cas, ha passat de 0,29 a 0,36. L'Alta Ribagorça, per la seva banda, segueix en situació de risc zero. Segons Salut, segueix sense haver-hi cap persona d'aquestes tres comarques ingressada a l'hospital per covid-19.