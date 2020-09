El risc de rebrot torna a pujar amb força a l'Aran

El risc de rebrot de covid-19 torna a pujar amb força a l'Aran, que en dos dies ha passat d'un risc baix a un risc alt. Concretament, en les darreres 24 hores ha passat de 102,1 a 214,19. El que també puja amb força és la velocitat de reproducció de la malaltia, que és el paràmetre que indica a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19 (l'ideal és que estigui per sota d'1). A l'Aran, però, en les últimes hores ha pujat d'1,36 a 2,21. Pel que fa a les hospitalitzacions, en les darreres hores a l'Espitau Val d'Aran s'ha passat de dos a un ingressat.

L'altra comarca pirinenca on el risc de rebrot també puja és el Pallars Jussà, que de nou frega el risc alt (a partir de 100). La comarca ha passat en les darreres hores d'un risc de 82,31 a un de 97,47, i d'una Rho de 0,90 a una d'1,07. De moment, però, a l'Hospital del Pallars no hi ha cap ingressat per covid-19. L'altre Pallars, el Sobirà, presenta una situació totalment inversa i està a punt d'assolir el risc zero, després de molts dies sense nous positius. En les darreres hores el risc de rebrot ha passat de 14,59 a 4,86, i l'Rho de 0,29 a 0,14.

Les xifres més altes segueixen estant a l'Alt Urgell i a Cerdanya, tot i que les dues comarques presenten una clara tendència a la baixa. En el cas de l'Alt Urgell, el risc de rebrot ha baixat en les últimes hores de 344,29 a 270,88, i l'Rho de 0,83 a 0,69. Pel que fa a la Seu d'Urgell, focus dels principals rebrots de fa unes setmanes, la situació també segueix millorant i el risc ha baixat de 464,88 a 368,05, mentre que l'Rho ha passat de 0,82 a 0,69. En les últimes hores s'ha detectat un nou positiu, que s'ha confinat a casa. Ara mateix hi ha 48 persones confinades a casa en haver donat positiu i 280 més per precaució, en ser contacte de risc. Al Sant Hospital, mentrestant, s'hi mantenen dues persones ingressades amb covid-19.

Cerdanya, per la seva banda, ha passat de tenir un risc de 242,84 a un de 228,89, i una Rho d'1,08 a una d'1,07. A l'Hospital de Cerdanya hi ha hagut un nou ingrés i actualment hi ha hospitalitzades 4 persones amb covid-19. Finalment, l'Alta Ribagorça segueix sense nous casos i amb risc zero. Pel que fa al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també ha baixat de 182,82 a 167,91, i l'Rho ha passat de 0,88 a 0,84. En les últims hores s'han detectat 9 nous positius, de manera que l'acumulat s'enfila fins als 790.