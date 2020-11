El virus recula al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran però l'Rt repunta a Cerdanya

El covid-19 segueix en retrocés a pràcticament totes les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Segons les dades ofertes per Salut, que aquest dimarts han arribat amb força hores de retard degut a problemes tècnics, al conjunt de la regió sanitària la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha seguit baixant, passant de 0,86 a 0,82. Recordem que si l'Rt està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. En canvi, si es manté per sota d'1 força dies es considera que el virus està en regressió. El risc, en canvi, ha pujat lleugerament en les darreres hores, passant de 410 a 427. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han detectat 53 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.896.

Aquesta pujada del risc al conjunt de la demarcació s'explica sobretot per l'increment que hi ha hagut en dues comarques. Una d'elles és Cerdanya, on en les últimes 24 hores hi ha empitjorat tant el risc com l'Rt. En el primer dels casos, ha passat de 550 a 740, mentre que l'Rt ha tornat a superar l'1 després d'uns dies estant per sota. Així, ha passat de 0,95 a 1,18, el que vol dir que en aquesta comarca el virus torna a estar en expansió.

L'altra comarca amb un increment del risc és el Pallars Sobirà, que ha passat de 957 a 1.028. La notícia positiva és que l'Rt segueix baixant i, tot i que encara està per sobre d'1, passa d'1,29 a 1,15. L'altra comarca on pugen aquests dos indicadors, tot i que està en uns nivells menys preocupants, és l' Alta Ribagorça. Un cas detectat fa unes hores al Pont de Suert ha fet que el risc passés de baix (29) a moderat-baix (37), mentre que l'Rt es manté molt per sota d'1, tot i que puja de 0,14 a 0,21. Al Pallars Jussà el risc puja lleugerament, passant de 146 a 151, però l'Rt baixa clarament de 0,93 a 0,80.

A la resta de comarques, milloren tots dos indicadors. A l' Alt Urgell, el risc baixa de 582 a 459, mentre que l'Rt cau de 0,88 a 0,65. Finalment, a l' Aran el risc baixa de 190 a 168 i l'Rt davalla de 0,78 a 0,75.