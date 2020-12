Les reserves hoteleres marxen de Cerdanya cap a altres destinacions pirinenques

Els establiments hotelers de la Val d'Aran, dels dos Pallars i de l'Alt Urgell estan rebent reserves de persones que inicialment tenien previst passar les festes de Nadal a la Cerdanya o al Ripollès. Així ho estan notant des de dimecres, quan va entrar en vigor el tancament perimetral d'ambdues comarques, segons el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau. "La gent diu que tenien reserves en aquestes zones i, arran del tancament, s'han desplaçat a altres comarques de muntanya per poder esquiar o gaudir d'una estança al Pirineu", ha assenyalat. Els hotelers preveuen una "bona ocupació" al Pirineu de Lleida per aquestes festes, especialment pels volts de Cap d'Any, sempre i quan no es decretin noves restriccions.

La Federació d'Hostaleria de Lleida preveu una "bona ocupació" durant les festes de Nadal en els establiments hotelers de la Pirineu de Lleida, deixant al marge de Cerdanya, tot i això tenint en compte "el moment actual" i "si la cosa segueix com ara" pel que fa a restriccions. Cal recordar que estan permesos els desplaçaments fora de la comarca per anar a una segona residència o si es disposa d'una reserva en un allotjament. Castellarnau assenyala que, tradicionalment, durant aquestes festes moltes persones es desplacen al Pirineu, ja sigui per esquiar o gaudir d'una estança a la zona.

Els hotelers pirinencs preveuen que l'ocupació es mogui entorn del 80 o 90% pels volts de Cap d'Any, mentre la resta de dies sigui d'entorn del 60%. També caldrà tenir en compte si la neu i ells temps acompanyen, remarca Josep Castellarnau. A la vegada, insisteix en què els establiments hotelers i de restauració garanteixen els compliment de totes les mesures de seguretat i sanitàries establertes pel covid-19. En aquest sentit, critica les actuals limitacions d'aforament i horàries que ha de complir la restauració.