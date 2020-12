El brot de la residència de Tremp es manté amb 112 usuaris i 32 treballadors positius

El brot de covid-19 detectat a la residència de gent gran Filella – Sant Hospital de Tremp es manté, tot i que l'afectació va baixant progressivament. Les dades facilitades per Salut aquest dimecres indiquen que hi ha 112 residents i 32 treballadors positius. D'altra banda, Salut també ha facilitat el nombre de persones que han participat aquest dimarts en els cribratges poblacionals realitzats a diversos nuclis de l'Alt Pirineu. A Tremp, se l'han fet 451 persones; al Pont de Suert, 314; a la Seu d'Urgell, 291; a la Pobla de Segur, 281; a Oliana, 260; i a Sort, 123. El que no s'ha facilitat, de moment, és el percentatge de positius que s'ha detectat.

Pel que fa a l a situació epidemiològica, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha empitjorat. En 24 hores, el risc ha passat de 376 a 388 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha pujat de 0,96 a 0,98. Recordem que si supera l'1 es considera que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han detectat 20 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 2.817.

Per comarques, la que presenta una millor situació és l' Alt Urgell: el risc hi segueix baixant, passant de 275 a 232, i l'Rt es manté força per sota d'1, baixant de 0,85 a 0,73. Ara mateix, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 9 persones ingressades per covid-19, una més que fa 24 hores.

A Cerdanya, la situació també millora lleugerament, ja que el risc baixa de 404 a 400 i l'Rt cau d'1,14 a 1,09. Ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha una persona ingressada per covid-19, quan fa 24 hores no n'hi havia cap. També millora la situació a l' Aran, on el risc ha baixat de 401 a 283 i l'Rt ha caigut d'1,39 a 1,06. Segons Salut, una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.

L' Alta Ribagorça també presenta una millora, tot i seguir amb índexs alts. El risc ha passat de 662 a 589 i l'Rt ha baixat d'1,35 a 1,13. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19, segons Salut. Al Pallars Sobirà, el risc ha pujat lleugerament, de 370 a 376, i l'Rt ha passat de 2 a 2,04. Segons Salut, dues persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19.

Finalment, la situació més delicada es dona al Pallars Jussà. Allà, el risc ha tornat a pujar i a superar els mil punts, passant de 820 a 1.209, mentre que l'Rt ha crescut d'1,16 a 1,67. Segons Salut, 12 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19.