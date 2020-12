La residència de Tremp ja no té usuaris positius de covid-19

La residència de la Fundació Fiella de Tremp ja no té usuaris positius de covid-19, després que aquest diumenge hagin acabat la quarantena i el corresponent aïllament els deu residents que quedaven afectats. Segons Salut, però, encara queden sis usuaris positius, dels que van ser traslladats a l'Hospital Comarcal del Pallars. A més, també es manté un usuari positiu, que s'havia traslladat en aquest cas a la residència de Guissona. Pel que fa a les defuncions, en les últimes hores no se n'ha produït cap més, de manera que la xifra total es manté en 60. En relació als professionals, encara hi ha 30 positius.