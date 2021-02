Les residències pirinenques ja estan gairebé lliures de covid-19

Vielha e MijaranLes residències geriàtriques de l'Alt Pirineu i Aran ja estan pràcticament lliures de covid-19. Tal com ha donat a conèixer el departament de Salut, a hores d'ara només hi ha un usuari de la residència Sant Antòni de Vielha que encara és positiu. A banda d'aquest cas, l'únic centre que fins la setmana passada encara tenia algun positiu era la residència Àngel Serafí Casanovas de Sort, però segons la darrera actualització de Salut ja està totalment neta de casos.

Pel que fa a la situació epidemiològica, aquesta continua millorant a l'Alt Pirineu, però empitjora a l'Aran. En aquest territori, en les últimes hores s'hi ha detectat 16 nous positius, que se sumen a la 25 notificats fa 24 hores. Segons el Conselh Generau d'Aran, en les últimes hores s'ha produït un nou ingrés a la planta covid de l'Espitau Val d'Aran, fent pujar fins a 9 les persones ingressades. Tot plegat fa que les xifres segueixin pujant: el risc passa de 1.295 a 1.406 i la velocitat de transmissió (Rt) puja d'1,21 a 1,26. Recordem que quan aquesta està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, quan es consolida per sota, es considera que la malaltia retrocedeix.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 764 a 758 i l'Rt cau d'1,43 a 1,33. Segons Salut, augmenta de 3 a 4 el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. A l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 648 a 532 i l'Rt cau d'1,19 a 0,93, mentre que 2 persones de la comarca segueixen ingressades per covid-19. Al Pallars Jussà, les xifres són força més baixes: el risc baixa de 138 a 111 i l'Rt cau d'1,04 a 0,90. Segons Salut, es mantenen hospitalitzades per coronavirus 2 persones de la comarca.

A Cerdanya, el risc baixa de 283 a 237 i l'Rt cau d'1,75 a 1,32. També baixa, de 7 a 6, el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya. Finalment, les millors xifres segueixen sent les de l'Alt Urgell, on el risc baixa de 88 a 73 i on l'Rt passa de 0,56 a 0,55. També baixa, de 3 a 2, el nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 324 a 314 i l'Rt caigui de 0,97 a 0,92. En les últimes 24 hores s'han notificat 28 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 5.160 casos. Pel que fa a les vacunacions, també en les últimes 24 hores, Salut ha notificat la injecció de 28 noves primeres dosis (fent pujar el total fins a 2.821) i cap nova segona dosi (el total es manté en 1.962).