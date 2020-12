La restauració de l'Alta Ribagorça convoca una concentració contra les noves restriccions

El sector de la restauració de l'Alta Ribagorça ha convocat per aquest dimarts a les 11 del matí una concentració al davant de Sant Climent de Taüll per protestar contra les darreres restriccions decretades per la Generalitat a bars i restaurant. En aquesta mateixa línia, recentment s'ha constituït una plataforma anomenada SOS Alta Ribagorça, que ha emès un manifest en contra d'aquestes mesures, que preveuen que bars i restaurants només puguin obrir per servir esmorzars, de 7.30 a 9:30h, i dinars, de 13h a 15:30h, mentre que la resta d'hores, així com per als sopars, únicament poden fer servei per endur o a domicili.

En el text, la plataforma assegura que aquestes mesures són "un suïcidi col·lectiu a tot el sector de l'hostaleria, a l'Alta Ribagorça i a tot Catalunya". Tot i remarcar que "tenim clar que la salut i la vida de les persones són el més important, i sabem que és complicat trobar un equilibri entre economia i salut", afegeixen que "aquestes noves mesures de confinament comarcal i, sobretot, les restriccions horàries, comporten l'ofegament d'un sector ja de per si molt tocat". A més, lamenten que "no veiem que serveixi per evitar els contactes ni les trobades socials". És per això que, adreçant-se a la Generalitat, afegeixen que "no podeu ofegar només a un sector de la població".

Des de la plataforma afegeixen que el sector està preparat "i ho hem demostrat durant els mesos de juliol i agost, quan han passat pels establiments de la nostra comarca milers i milers de turistes i no hi ha hagut contagis". En aquest sentit, apunten que "hem fet i continuem fent un gran esforç econòmic i responsable per adaptar-nos a totes les mesures de seguretat i per tenir tots els locals preparats per acollir els visitants: higiene, distàncies, desinfeccions, ventilació, ús de la mascareta o presència de gel hidroalcohòlic".

També apunten que l'Alta Ribagorça és una comarca de muntanya, "amb unes dinàmiques molt diferents d'altres comarques i on més del 60% de la població es veu afectada directament o indirecta pel sector de l'hostaleria". En aquest sentit, deixen clar que amb aquestes franges horàries no poden atendre les necessitats dels visitants: "els horaris de matí, amb unes temperatures tot sovint sota zero, fan inviable treballar; i els horaris de migdia, en una comarca amb una estació d'esquí, fan que l'activitat de l'hostaleria estigui en ple funcionament precisament en els horaris establerts de tancament".

Per tot plegat, alerten que "hi ha moltes famílies que es quedaran sense feina" i demanen que se'ls escolti i que no se'ls apliqui el mateix tracte que a tot Catalunya, tenint en compte les seves especificitats.

Protesta dels alcaldes a la Generalitat

Recordem que aquest mateix divendres, els tres alcaldes de la comarca ja es van reunir d'urgència, després de conèixer les noves restriccions decretades per la Generalitat, i van fer arribar al govern un comunicat de protesta. L'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, i les alcaldesses de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i de Vilaller, Maria José Erta, van apuntar que "el confinament comarcal, el tancament parcial, amb aquestes franges horàries anunciades als bars i restaurants, en zones de muntanya, deixen el teixit empresarial i el futur de la comarca en una situació molt compromesa".

També van alertar a la Generalitat "de les greus conseqüències que aquestes decisions poden comportar al territori, on bona part de l'activitat econòmica està orientada al turisme". En el darrer any, afegien, aquest territori "ha patit molt amb el tancament total i parcial dels negocis i amb la pèrdua d'importants campanyes com la Setmana Santa i el Pont de la Puríssima". Segons els alcaldes, "un nou confinament comportarà el tancament definitiu d'alguns comerços i empreses, amb unes conseqüències socials desastroses".

"Som conscients que cal prioritzar la salut, però hem de ser capaços de buscar noves mesures o marcar excepcionalitats perquè les zones de muntanya com la nostra no es vegin abocades a una situació de no-retorn" concloïen.