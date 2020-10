Els restauradors del Pirineu lamenten l'estroncament d'una tardor "que estava sent bona"

Igual que al conjunt del país, els restauradors del Pirineu han rebut com una gerra d'aigua freda l'anunci de tancament de bars i restaurants per part de la Generalitat. En el cas pirinenc, a més, han lamentat que aquest tancament arriba "quan semblava que tornàvem a tirar, perquè la tardor estava sent bona", en paraules del president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau.

Castellarnau ha destacat que en el cas del Pirineu "ens hem salvat una mica, perquè hem fet una bona campanya d'estiu , amb un agost molt bo i un setembre que no ha estat malament, però hi ha hagut molta gent, sobretot al pla de Lleida, que ho ha passat molt malament i ara veu com plou sobre mullat". Castellarnau també ha matisat que "quan diem que hem salvat uns mesos volem dir que no hi hem perdut diners, però tampoc n'hem guanyat, que és pel que treballem". Tot i això, ha afegit que "amb la situació tan dolenta en la que estem, fer taules ja significa guanyar".

En relació als hotels, Castellarnau ha assenyalat que podran seguir obrint, però només podran servir als clients que hi tinguin allotjats. Aquest fet, i les crides de la Generalitat a reduir la mobilitat, creu que faran que l'ocupació sigui mínima els pròxims dies, "ja que l'atractiu de pujar al Pirineu és passejar per la muntanya o pels nostres pobles, dinar en algun restaurant, prendre alguna cosa... ara aquest atractiu no hi serà". Tot i això, assegura que la majoria d'hotels seguiran oberts "perquè també som un servei públic per a molts treballadors que son fora de casa i han de dormir en algun lloc".

Des de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya, la seva presidenta Nati Bover, coincideix amb Castellarnau en assenyalar que "fa molta ràbia haver de tancar perquè estàvem treballant molt bé". Tot i ser un cop molt dur per al sector, afegeix que "intentem consolar-nos i pensar que si ara tanquem potser tindrem sort i podrem fer tranquils la temporada de Nadal". Tot i aquest consol, Bover assegura que el sector ha quedat "descol·locat, ha estat un pal que no ens esperàvem".

Gènere perdut

Un altre dels problemes apuntats per Bover és la incertesa: "ens diuen que seran 15 dies, però serà veritat? Què fem amb el gènere, fem comandes per d'aquí 15 dies o no en fem? L'altre cop, quan vam haver de tancar, ja vam haver de tirar tot el gènere que teníem i això són molts diners". La presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants també ha lamentat que "hem estat els primers a posar-hi el coll perquè les coses es fessin bé però ara els que paguem som nosaltres". Sigui com sigui, Bover ha deixat clar que "la salut és el primordial i si aquestes mesures serveixen per salvar una sola vida, ja hauran valgut la pena, però això no impedeix que per a nosaltres és un cop molt dur".

En la mateixa línia, el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sànchez, assenyala que "estem preocupats perquè sembla que sempre paguem els mateixos" i ha lamentat que "d'ajudes encara no ens han donat res de res", una crítica compartida per Bover. Sànchez també ha apuntat que sí que hi ha establiments que podran adaptar-se una mica i fer servei a domicili o menjar per endur, "però molts altres no podran i tot el menjar que tenen a les neveres se'ls farà malbé, ja que molt no es pot congelar i no tindran manera de treure'l". Unes pèrdues afegides, lamenta, a la que els suposarà el fet d'haver de seguir pagant les despeses corrents sense generar ingressos.