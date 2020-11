La retirada i l'exili protagonitzen el darrer número de Cadí Pedraforca

La retirada i l'exili protagonitzen el dossier del darrer número de Cadí Pedraforca, la revista semestral editada pel Grup Gavarres i dedicada a preservar i difondre el patrimoni i la memòria oral de l'Alt Urgell, el Berguedà, Cerdanya i l'Alt Solsonès. En números anteriors, la revista havia abordat episodis històrics, com el temps de la guerra, la postguerra i el franquisme i la repressió, però quedava pendent tractar la qüestió de la retirada i l'exili.

D'una banda, el dossier aborda l'impacte que va tenir la retirada en territoris de frontera com Cerdanya o l'Alt Urgell, per on van passar milers de persones fugint de l'avenç franquista. També es parla de veïns i veïnes d'aquestes comarques que van haver de marxar per por a les represàlies i, finalment, s'aborda l'exili que van viure. Alguns van poder fer un exili proper, a l'Alta Cerdanya o a Andorra, però altres van marxar a l'altra banda de l'Atlàntic o van acabar patint l'horror dels camps de concentració nazi. Tot plegat, queda recollit en una quarantena de pàgines on encara s'hi pot llegir el testimoni directe de persones que ho van viure en pròpia pell.

Més enllà del dossier, la revista publica una conversa amb la gironellenca Toni Bisbal, diversos perfils, un retrat de família sobre Cal Pito de Coll de Nargó, propostes per fer sortides a peu o la particular mirada sobre el paisatge que fa cada número l'escriptor Albert Villaró, en aquesta ocasió dedicada al Mas d'Eroles d'Adrall.

El projecte Garona Nogueres

D'altra banda, en aquest número també s'anuncia la posada en marxa, la primavera que ve, d'un nou projecte lligat a Cadí Pedraforca. Es tracta de Garona Nogueres, una revista amb el mateix format i estil, que es publicarà de forma capicuada amb Cadí Pedraforca i que se centrarà en l'Aran i les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Tal com s'indica des de Grup Gavarres, "a través de la valorització i la preservació de la memòria oral, el patrimoni i la petita història d'aquests territoris, el projecte vol fer més permeable les barreres geogràfiques que històricament han distanciat la seva gent". A banda de Cadí Pedraforca -i pròximament Garona Nogueres-, el Grup Gavarres edita també les revistes Gavarres, Garrotxes i Alberes.