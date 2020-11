El virus torna a retrocedir al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

Després del repunt de fa unes setmanes, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha aconseguit situar la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) per sota d'1. Recordem que mentre es manté per sobre vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, quan està per sota i s'hi manté de forma regular es considera que el virus va retrocedint. En les últimes 24 hores, a l'Alt Pirineu i Aran aquesta Rt ha passat d'1 a 0,97, mentre que el risc de rebrot ha baixat de 589 a 555. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han detectat 36 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.478.

Aquesta millora es deu al fet que l'Rt baixa o es manté a totes les comarques, tot i que en algunes els índexs estan molt alts. És el cas del Pallars Jussà, que és ara mateix la comarca de la regió que presenta unes xifres pitjors. L'Rt ha baixat de 3,30 a 3,23 però el risc de rebrot ha seguit pujant, de 734 a 827. Segons Salut, es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

A l' Aran, l'Rt també està per sobre d'1, però en les últimes hores ha baixat molt, d'1,26 a 1,03. El risc també ha caigut, de 781 a 657, mentre que a l'Espitau Val d'Aran s'hi manté una persona ingressada per covid-19. L'Rt també està per sobre d'1, tot i que per molt poc, a l' Alta Ribagorça, que en les últimes hores ha vist com aquest índex queia d'1,63 a 1,01. El risc, mentrestant, ha passat de 756 a 583. Segons Salut, una persona de la comarca segueix ingressada a l'hospital per covid-19.

A l' Alt Urgell, l'Rt s'ha mantingut pràcticament igual, pujant de 0,88 a 0,89, però el risc ha baixat de 589 a 513. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha ara mateix 9 persones ingressades per covid-19, una menys que fa 24 hores. A Cerdanya, mentrestant, l'Rt ha baixat de 0,94 a 0,89 i el risc ha caigut de 738 a 646. Finalment, al Pallars Sobirà, l'Rt ha caigut per sota d'1, passant d'1,01 a 0,98, mentre que el risc ha baixat de 698 a 607. Segons Salut, es mantenen cinc persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.