El risc ja frega els 4.500 punts a Cerdanya

La situació epidemiològica de Cerdanya continua sent força delicada. Segons les últimes dades ofertes per Salut, el risc a la comarca és ara mateix de 4.449 punts (es considera que hi ha un risc alt a partir de 100), una xifra que ha pujat respecte a divendres, quan se situava en 3.481. La velocitat de transmissió (Rt), segueix sent molt alta, però almenys en les últimes hores s'ha estabilitzat i, fins i tot, ha baixat lleugerament respecte a divendres, passant de 2,82 a 2,81. Recordem, però, que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

La situació també ha empitjorat força ràpidament a l'Aran, que divendres tenia un risc de 18 i aquest dilluns el té a 438, mentre que l'Rt era de 0,85 i ara és de 2,57. Cal recordar, però, que en territoris poc poblats, la detecció de pocs casos fa pujar molt ràpidament els índexs. Un fenomen que també es produeix a la inversa i que, justament, és el que s'ha produït els últims dies al Pallars Sobirà, que divendres presentava un risc de 150 i aquest dilluns és de 42, mentre que l'Rt era d'1,78 i ara és de 0,50. Pel que fa a les hospitalitzacions, tant l'Aran com el Sobirà mantenen el mateix nombre d'ingressats per covid-19 que divendres, és a dir una persona respectivament.

La situació també millora a l'Alt Urgell, on divendres el risc era de 379 i aquest dilluns és de 329, mentre que l'Rt ha caigut d'1,27 a 1,08. També baixen els ingressats al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que passen de 3 a 2. Al Pallars Jussà, baixa el risc, de 418 a 380, però puja l'Rt, de 0,90 a 1,21. També baixa el nombre d'hospitalitzats per covid-19, d'11 a 9. Finalment, a l'Alta Ribagorça un únic cas detectat recentment ha fet que la comarca passés de tenir el risc a zero a tenir-lo a 12, mentre que l'Rt ha pujat de 0 a 0,42.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc hagi pujat des de divendres de 997 a 1.191 i l'R hagi passat de 2,01 a 2,04. Pel que fa als nous positius, des de divendres se n'han notificat 117 més, de manera que els casos acumulats des de l'inici de la pandèmia a la regió sanitària ja són 3.398.